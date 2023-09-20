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錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

中央社台北20日電
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

台前監察院長錢復今天發表新書，公布多封致前總統馬英九的私函，直諫執政應避免自大，要尊重在野黨、重視媒體輿論；盼馬英九應「兼聽」，「用人」務必多費心，須為事擇人，並暗指「身邊某君」，幾乎已惹毛所有人，應考量其進退。

錢復曾任外交部長，享「外交才子」美譽，天下文化今天舉行 「錢復回憶錄．卷四」新書發表會，前副總統蕭萬長、前中央銀行總裁彭淮南、海基會董事長李大維、台北市長蔣萬安、吳尊賢基金會董事長吳豐山，以及多位財經企業領袖出席。

錢復在書中，回顧自己離開公職後18年「退而不休」的經歷，包括積極投入慈善事業，持續以民間身分參與國際論壇；書中也披露，他曾數度以長輩身分寫信給馬英九，表達對國政與國民黨黨務的看法。

其中，多封書信都將矛頭指向用人問題。錢復在2000年一封書信裡，直言馬英九應多與長輩、同學或有見識的青年人晤談，聽聽大家的意見，因為「兼聽」非常重要，資訊來源不能侷限於「一個相當pathetic（悲慘）的市府團隊」。

錢復在回憶錄指出，馬英九收到信後特來解釋，表明知道是指自己「過於寵信金溥聰」；並向錢復說明，1996年他辭去公職要去政大教書，金溥聰每日夜晚與週末遍訪可能在審查時投反對票的人，最終順利獲聘政大法律系副教授。

錢復在書裡寫道：「他說到激動處目中有淚，說這樣的恩情一生都無法報答。」

馬英九接任國民黨主席後，錢復2005年再度致函建言，指國民黨機器長期為少數人掌握，已失戰鬥能力，應推動徹底改革；錢復再直諫馬英九的問題是「用人」，須為事擇人、而非為人設事，並暗指馬英九「身邊某君」，幾乎已惹毛所有人（rub everybody the wrong way），應考量其進退。

根據回憶錄，馬英九收信不久後來找錢復深談，也對黨內爭權奪利向錢復吐苦水。

2008年馬英九高票當選總統，錢復立刻又寫信提醒「用人」務必多費心，建議人事任命不妨讓若干民進黨菁英加入政府五院任職，但不宜未經洽商直接任命；民生方面，要注意物價上漲直接影響生計，如無法使人民收入增加，馬政府「蜜月期必短」。

回憶錄寫道，馬英九收信後拜會錢復，徵詢誰適任行政院長，對於熱門人選劉兆玄、彭淮南，錢復主張「馬是外省人當總統，院長應給台籍人士」，建議勿選同為湖南籍的劉兆玄，結果當晚半夜，各報主管都接到金溥聰電話，告知已內定劉兆玄組閣。

錢復在書中寫道，此後他再給馬英九寫了2封長信，都未收到馬英九或辦公室的答覆，這讓他想起聽人提起，馬英九的父親馬鶴凌曾評論馬英九的缺點，一是不能識人善用，二是對年長者意見不會接受、也有強烈反感，遂決定不再寫信給他，因為徒勞無功。

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復（右二）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，...
蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復（右二）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，工作人員蛋糕祝賀結婚60週年，兒子錢國維（左起）、媳婦錢胡家琪、夫人錢田玲玲與女兒錢美端全家人一起合影。記者曾吉松／攝影
蔣經國國際學術交流基金會錢復（右）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，工作人員...
蔣經國國際學術交流基金會錢復（右）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，工作人員準備蛋糕祝賀錢復與夫人錢田玲玲（左）結婚60週年。記者曾吉松／攝影

馬英九 國民黨 民進黨

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