讚侯友宜訪美行非常成功 朱立倫：團結力量回來了

國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國民黨 總統參選人侯友宜 訪美行今天將飛往舊金山 。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，美國學者以「侯友宜這次是有備而來，充滿亮點」形容此行非常成功，也受到很大的肯定。朱立倫說，美國僑界發揮最大的團結力量，協助侯友宜美國行程的安排，「團結的力量回來了」。

朱立倫指出，侯友宜從紐約、紐澤西、華府再到舊金山，4個主要城市包括拜會紐約警察局拜會四大智庫，還有日前跟16位美國參、眾議員見面、與行政部門探討重要議題。此外，包括在紐約、紐澤西的台灣同鄉聯誼會，以及在華府跟在美國時間今晚的舊金山僑宴，每一項安排都非常順利。

朱立倫說，他要特別感謝美國老朋友們，也要特別謝謝僑界，以及國民黨在美國駐美代表處、國際部、海外部的辛苦同仁，尤其是僑界發揮最大團結力量，大家看到團結的力量回來了，而且僑界非常熱情，這次侯友宜到美國的安排聯繫，不管跟政界重要領袖、國會，或者重要拜會，都由僑界發揮最大影響力。

朱立倫也不忘批評綠營、綠媒不斷見縫插針、想雞蛋裡挑骨頭，連國父思想都不讀，憲法都搞不清楚，還要扭曲侯友宜所提的三民主義，國父強調就是「民有、民治、民享」，民進黨每天奉行台獨黨綱，已經搞不清楚國父思想、搞不清楚中華民國憲法。

同時，朱立倫說，侯友宜拜會美國重要意見領袖，以及在智庫提到的3D戰略，就是國民黨2D戰略的進階版「嚇阻、對話及降低風險」，這是大家集體智慧，也獲得美方高度的肯定，「真正能降低兩岸風險、穩定兩岸關係及區域安全的，就是中國國民黨將來重返執政」。