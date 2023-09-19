華府智庫座談 侯友宜：台灣願為印太和平負起責任

國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）

國民黨 總統參選人侯友宜 今天到美國智庫傳統基金會座談，他在會中表示，台灣是印太地區重要成員，願意成為「負責任的利害關係人」，也就是台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

與會學者孔明尚會後接受訪問表示，他不認為台灣是世界上最危險的地方，但台灣確實正面臨來自中國大陸相當嚴重的威脅，美、台政府都非常清楚這些威脅。

侯友宜今天繼續在華府的訪問行程，首先到美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）座談，這也是侯友宜此次赴美訪問，參與的第4場智庫座談。與會成員包括傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）、亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）、高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）等人。

侯友宜在座談中表示，捍衛自由、守護人民，是台美雙方共同的信念與使命，會繼續和理念相同的國際友人一起努力，捍衛台海和平穩定，讓台灣的民主自由一代一代傳下去。

侯友宜也說，此行訪美目的是希望讓美國友人了解，台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），也就是台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

侯友宜強調，經濟發展與包括半導體在內的高科技產業，是台灣生存的命脈，兩岸應該加強對話，增進功能性互動，才能降低衝突的風險，但也不會對北京 的意圖，有不切實際的想法，只有讓台灣遠離戰爭，讓台海和平，才有助於區域的穩定與繁榮，也就是「台海安定、台灣安全、世界安心」。

侯友宜競選辦公室透過新聞稿表示，近年來，國際社會憂心台灣或將成為世界大戰的下一個引爆點，甚至提到台灣是地球上最危險的地方，雙方在這場閉門會議中，就相關議題交換意見。

孔明尚會後受訪指出，大家很實質的討論很多議題，基於這是閉門會談，他無法透露細節，但是與會的專家學者，提問很多非常棘手的問題，侯友宜都予回答，包括如何看待台灣、若當選對台灣的願景等，也讓大家有更好的理解，侯友宜非常清楚美國如何看待與台灣的關係，還有台灣現在所處的危急情況。

孔明尚也表示，大家還更深入的了解侯友宜投書「外交事務期刊」的文章，這是一篇非常好的文章。他認為，這次談話幫助大家能更好的去了解侯友宜與國民黨面臨一些議題以及立場，很期待能夠繼續對話。