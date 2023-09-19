說她滾床單…周玉蔻誹謗「不認罪」 張淑娟求償2000萬

媒體人蔡玉真今天出庭。記者王聖藜／攝影

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年選舉期間烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴不軌，依加重誹謗、個資法起訴；台北地方法院今天開庭，周不認罪、蔡認罪，張淑娟不和解態度沒變，遞狀向她們求償2000萬元(新台幣，約合62.5萬美元)。

張淑娟今天以告訴人地位出庭，法官詢問她有無可能和解，張表示，她至今還停留在去年9月遭受恐怖攻擊的狀態中，沒辦法坐下來調解，知道真相的人在說謊，「殺人的人說沒有罪，要如何調解？」

張淑娟說，蔡玉真說她在華航到處跟人家睡覺，殺傷力害得她人際關係斷裂，這種傷害在全球華人世界舖天蓋地發生；她說，小學生偷鉛筆被罵都會覺得傷心，「何況她們說我在『滾床單』」；張說，希望周玉蔻、蔡玉真說清楚怎麼做假新聞、劇本又是怎麼來的，還認為周、蔡的惡性重大，盼法官判她們重刑。

周玉蔻說，她要對也坐在法庭裡的張淑娟誠摯道歉，因事情發生的時間與她事後了解的有所出入，希望和張淑娟有和解機會，「但是我沒有故意，我否認犯罪」。

周玉蔻還說，她的消息來源是2021年4月18日一場餐敘中聽晶華酒店戴小姐說的，她並非故意要誹謗張淑娟，也尊重張淑娟的看法，周強調，她沒有編劇本，更沒有做假新聞，對於事件的說法是對公益性議題而為評論。

蔡玉真也說要向張淑娟表達最深的歉意。蔡說，她上政論節目2次領取1萬2000元的通告費，對張淑娟沒有犯意，在偵查中即試圖和張淑娟和解，但沒有達成，希望在法院還有機會獲得原諒。

蔡玉真說，自去年「黃義交事件」開始，自己就病痛不斷，她今天帶了所有看病的資料出庭，想要表達的是事發至今她都感到自責。

關於張淑娟無和解意願，蔡玉真的律師沈靖家告訴法官，蔡玉真沒有要被輕判或被判緩刑的想法，想與張淑娟和解，是「不想把對人的虧欠帶進墳墓裡」、「哪怕是和告訴人談一下下都好」。

由於周玉蔻、蔡玉真、張淑娟各有態度，法官決定蔡玉真審理部分候核辦，周玉蔻部分訂10月17日下午再開庭，屆時張淑娟是否想同庭，由張自行決定。

檢察官今年7月5日起訴周玉蔻、蔡玉真之後，張淑娟即表示，像周玉蔻這樣的無良媒體人應該要「封麥」、逐出媒體圈，政府不該拿國家資源養這種側翼，還說「絕對不和解」，張淑娟今天出庭態度一致。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書 發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞 案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告，周忽然現身想道歉，一度引爆周玉蔻、王鴻薇互嗆。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴姓女子提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料等。

檢察官認定，周、蔡未向張淑娟求證或作適度、合理的查證，擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟姓名、婚姻、照片等個人資料，違法事證明確。