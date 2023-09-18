解放軍機擾台破百架 侯隔海反對「破壞台海和平」

解放軍機擾台破百架，國民黨總統參選人侯友宜隔海反對解放軍機擾台「破壞台海和平」。記者侯俐安／攝影

國民黨 總統參選人侯友宜 訪美正式行程第4天，解放軍 機擾台卻破百架，侯友宜在美東時間18日上午受訪時，隔海向中共喊話，「我反對解放軍機不斷擾台，破壞台好和平穩定」，他呼籲中國對這種軍機擾台事件要停止，「這只會徒增台灣人民的反感，對兩岸和平沒有助益」。

侯友宜投書「外交事務期刊」文章在凌晨刊登，提出以「3D戰略」：Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低風險），維繫台海安定與印太區域穩定，以實力確保台海和平與穩定。

侯友宜上午說明，3D戰略最主要是面對兩岸局勢、國際關心的區域和平穩定採取的方法。「嚇阻」是國家要不斷提升自我防衛能力、強化國防軍備、嚇阻中國動武。

「對話」是透過兩岸建立過的從民間學者專家，穩定地交流之外，也要重啟對話，例如兩岸打擊犯罪、司法互助協議；「降低風險」最好的方法是不斷交流、增進彼此間的理解，如功能性的議題進一步彼此增進合作。

由於侯友宜即將參與布魯金斯研究院座談，美方勢必也會問到，侯和中國對話的基礎是什麼？北京為什麼會和國民黨對話？

侯友宜回應，就像美國也說過，競爭對抗合作當中，不要忘了，不需要製造衝突，導致瀕臨戰爭的邊緣，彼此之間一定要在對話的過程中，增進彼此更多互信。

侯友宜說，以他個人過往經驗，也曾和兩岸之間對話交流，過往和中國有兩岸合作打擊犯罪及司法互助。甚至他在民進黨執政任內擔任警政署長時做過兩岸打擊犯罪合作，以這些過往經驗對大家取得互信，能夠繼續交流。

對於部分美國軍購遲未交貨，此次是否會反映？侯說，加強國防軍備，目的是讓自我防衛能力提升。各種面向有助於國家防疫能力更加提升的方式，都會不斷溝通。