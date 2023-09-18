解放軍機103架次大舉擾台 中國外交部：不存在海峽中線

解放軍機103架次擾台，其中40架次越過海峽中線。(取自中華民國國防部網站)

台灣國防部 表示，台灣時間17日上午6時至18日上午6時偵獲解放軍 機103架次，當中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次。中國外交部發言人毛寧今天稱，「台灣是中國領土的一部分，不存在所謂『海峽中線』。」

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中國外交部今天下午舉行例行記者會。法新社記者提問，直至18日早上6時為止，台灣當局發現有103架解放軍飛機持續在台海周邊活動，其中有幾十架越過了「海峽中線」，中方能否對這些軍事活動作出進一步說明。

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據澎湃新聞報導，毛寧回答時表示，這不是一個外交問題，具體情況請向中方的主管部門了解。「我要告訴你的是，台灣是中國領土的一部分，不存在所謂『海峽中線』。」

台國防部指出，自17日上午6時起至18日上午6時止，偵獲解放軍機103架次（其中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次）、解放軍艦9艘次，其中解放軍機出海103架次為近期新高，籲北京即刻停止破壞性單邊行為。

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解放軍機出海架次為近期新高，也正值是白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅會談。有分析認為，兩國有重要外交互動，軍事活動循例暫緩或低調，解放軍此舉凸顯出外交與軍事政策的不協調，讓人感覺中國內部政局相當混亂。