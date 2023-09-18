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侯友宜稱60多歲還在找工作 賴辦：忘了還是新北市長？

記者丘采薇／台北即時報導
侯友宜下廚製作餐食。(圖:侯友宜辦公室提供)
侯友宜下廚製作餐食。(圖:侯友宜辦公室提供)

國民黨總統參選人侯友宜訪美到紐約與青年座談，笑稱若失業就要到美國煎漢堡。民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜無聊當有趣的言論，凸顯侯早已忘記自己還是新北市長，更完全將新北市民的權益拋諸腦後，罔顧新北市長的身分與責任，「新北市民都在協尋市長」。

陳世凱強調，不僅如此，新北市府至今仍然無法就侯友宜及其隨行人員的請假狀態，向社會大眾交代清楚。事實上，打從侯友宜以總統參選人身分出訪前，新北市議員就非常關心侯與新北市秘書處長饒慶鈺是否有按照規定請假？侯友宜訪美行程是否動用市政預算與資源？但新北市府卻維持一貫威權作風，毫不理會議員行使監督權，多次索取資料都直接被冷處理。侯市府鴨霸成習慣，威權根本已經成為侯市府的內建DNA。

陳世凱說，侯市府甚至為了護航「請假問題」，由秘書處公開扯謊「沒有指派人員隨團」。但事實是「秘書處長饒慶鈺全程隨行」，甚至被捕捉到多張隨團照片，毫不避諱。

陳世凱表示，饒慶鈺身為新北市一級主管，為了幫侯友宜輔選不惜向社會大眾說謊，不僅藐視議員監督，更是罔顧誠信，失信於人民。

而侯友宜訪美期間，稱自己「到60多歲都還在找工作」、「若失業就到美國煎漢堡」，陳世凱更轟，侯友宜顯然忘記自己是才剛就任九個月的新北市長，帶職參選不辭職，直接落跑擺爛新北市政；說要替自己找工作，卻忘記應該要為新北多創造就業機會，罔顧市民權益，更不將新北市民放在眼裡。

陳世凱呼籲，請總統參選人侯友宜，不要忘記自己也是新北市長侯友宜，不要辜負新北市400萬名市民朋友。

侯友宜 賴清德 就業

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