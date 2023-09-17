新聞幕後／陳吉仲傳請辭 賴營全不知 與蔡核心有距離

副總統賴清德(右二)日前出席農業部揭牌典禮，首任部長為陳吉仲(左三)、還有行政院長前院長蘇貞昌(左二)、行政院長陳建仁(右一)等人合影。（本報資料照片）

農業部長陳吉仲17日下午傳出請辭獲准，行政院前院長蘇貞昌昨晚在輔選行程中特別受訪，強調陳請辭獲准是黨內刻意放話。陳吉仲請辭消息前晚已在綠營傳開，但陳一開始只是和府院研商進口蛋的危機處理，消息卻走漏變成鏡新聞報導中的「請辭獲准」，府院反而進退兩難，拖了四小時才出面說明。

陳吉仲17日下午原定參加民進黨 總統參選人賴清德 在高雄展覽館舉辦的「全國漁業團體賴清德後援會」成立大會，並安排上台致詞。但16日早上，民進黨中央就收到陳吉仲不便出席的消息，改由農業部次長陳添壽代為出席並致詞，不過這個新流程並沒有發給媒體，媒體手上只有賴清德競選總部15日發出的舊採訪通知。

農業部長陳吉仲17日傳出請辭。（本報資料照片）

直到媒體到場採訪發現陳吉仲未現身，再加上17日稍晚有媒體發出「獨家新聞」指陳已請辭獲准，賴清德競選總部及中央黨部也一頭霧水。對於陳吉仲請假未參加活動的原因，競總及中央黨部以為陳吉仲「有事要忙」，並未第一時間掌握。

最近超思公司專案進口雞蛋 掀起風暴，進口蛋數量及流向、價格、標示都成為在野黨猛攻重點，陳吉仲兩次親上火線舉行記者會仍無法對社會大眾釋疑，已經讓執政團隊感受焦慮。陳吉仲主張資料公開之後，外界砲火沒有停歇，讓府院始料未及。

陳吉仲一開始缺席賴清德的輔選行程，主因是研商解方，尤其陳吉仲16日在記者會上指出，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，用途包括堆肥及封存待銷毀，這個數字讓外界認為浪費人民納稅錢，效應一直擴大。

雖然外界認為陳吉仲請辭的原因可能是危及賴清德選情，但從賴陣營渾然不知的態度來看，陳吉仲一開始與府院研商的打算，雖然請辭是「選項」，但並非「堅辭」，否則不會在16日還親自舉行記者會。

陳吉仲與蔡英文總統及蘇貞昌關係緊密，17日蘇一席話為陳吉仲抱不平，也道出了兩個弦外之音。首先是陳吉仲請辭必須由蔡總統批准才算數，其次則是「蘇院長」這位前閣揆在蔡政府仍有影響力，目前陳建仁內閣許多閣員及幕僚都沿用蘇朝舊臣，若陳吉仲要辭職，蘇不會沒有說話的餘地。

行政院17日晚終於發出聲明，說明陳吉仲雖然曾經請辭，但陳建仁尚未准辭。顯示陳吉仲的地位並非「可割可棄」的一般閣員，不過也證明了一件事，蔡政府及陳內閣研商重大事件時，和賴陣營仍有一定距離，即便賴清德已經是總統參選人，無論是府院或黨中央，仍有「內外之分」。