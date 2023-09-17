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雞蛋爭議 陳吉仲請辭獲准？台行政院：陳揆沒有准辭

記者陳熙文／台北即時報導
巴西進口蛋爭議不斷，引發民眾對食品安全的疑慮，農業部部長陳吉仲17日下午傳出請辭獲准，行政院對此表示，陳吉仲曾以口頭向行政院長陳建仁表達願負起責任。但陳建仁並未答應，媒體報導「請辭獲准」一事有誤。(本報系資料照)
巴西進口蛋爭議不斷，引發民眾對食品安全的疑慮，農業部部長陳吉仲17日下午傳出請辭獲准，行政院對此表示，陳吉仲曾以口頭向行政院長陳建仁表達願負起責任。但陳建仁並未答應，媒體報導「請辭獲准」一事有誤。(本報系資料照)

巴西進口蛋爭議不斷，引發台灣民眾對食品安全的疑慮，農業部部長陳吉仲今傳出請辭獲准，行政院晚間表示，陳吉仲曾以口頭向行政院長陳建仁表達願負起責任，但陳建仁並未答應，媒體報導「請辭獲准」一事有誤。

針對有媒體報導傳出內閣人事異動一事，行政院發言人林子倫晚間回應表示，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，陳吉仲確曾因此以口頭向陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。

但陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無媒體報導所謂於今日「請辭獲准」的情事，相關報導有誤，應予澄清。

林子倫表示，今年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，陳吉仲自年初起即展開多項行政措施，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，也獲得相關成效。

然而，對於社會疑慮之處仍應持續溝通說明，避免造成社會誤解，因此，陳建仁已請陳吉仲於下周四行政院院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，而行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保國人糧食安全及國內蛋農生計與權益。

雞蛋 農業部 流感

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