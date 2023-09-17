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循林瑞雄模式 郭辦：賴佩霞2天前已遞件放棄美國國籍

記者鄭媁／台北即時報導
擬參選總統、副總統的鴻海創辦人郭台銘（左）、賴佩霞（右）17日前往中選會，申請成為第16任總統副總統選舉被連署人，會後兩人步出中選會接受媒體記者聯訪，面對賴佩霞的雙重國籍爭議，郭台銘看著稿子表示：有信心在期限內完成美國籍的放棄。（記者許正宏／攝影）
擬參選總統、副總統的鴻海創辦人郭台銘（左）、賴佩霞（右）17日前往中選會，申請成為第16任總統副總統選舉被連署人，會後兩人步出中選會接受媒體記者聯訪，面對賴佩霞的雙重國籍爭議，郭台銘看著稿子表示：有信心在期限內完成美國籍的放棄。（記者許正宏／攝影）

鴻海創辦人郭台銘邀請賴佩霞搭檔參選總統大選，賴佩霞因擁有雙重國籍，必須放棄美國籍，才能登記參選，郭辦發言人黃士修表示，賴佩霞周五9月15日下午已向美國在台協會台北辦事處（AIT/T）遞件，一切程序都在進行中，會依照法律程序辦理。

郭台銘指出，沒有見面前，他已知道賴佩霞有雙重國籍，我們有把握在法定日期前，完成一切合法手續。賴佩霞說，在第一時間已經提出申請，她現在的心情是高潮迭起，相信經過這樣的訓練，他們一定會是更有毅力的搭檔。

外傳放棄美國國籍手續需要三個月到六個月，黃士修說，郭辦查詢過去紀錄，和律師討論過，賴佩霞在記者會當天下午，立即聯繫律師，準備相關文件，隔天早上他碰到賴佩霞時，對方正在跟律師、郭辦法務及顧問，討論AIT/T申請，周五下午向AIT/T遞件，一切程序都在進行中。

黃士修表示，當年宋楚瑜副手林瑞雄9月底宣布放棄美國國籍，9月26日宣布放棄，9月27日本人在AIT/T辦理放棄，不到兩個月時間內，11月21日拿到完整放棄國籍證明書，11月24日登記參選。

黃士修說，拿到完整證明書和美國國務院認定除籍，這是兩件事，有可能發生的狀況是，美國國務院方面已經除籍，但證明書還未寄到參選人手上，這時候參選人在中選會登記時會簽授權，因為就算攜帶一張證明書也不知真偽，中選會會向各國使館查詢此人是否具有雙重國籍。

黃士修指出，美國政府回覆已經在除籍狀態，即使當事人未拿到證明書，仍可登記成功，這是理論上，不確定中間是否會有政治干預，所以郭台銘才說，有99.99%信心，可在期限內完成程序申請。

賴佩霞 AIT 郭台銘

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