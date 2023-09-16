郭台銘、賴佩霞赴中選會領表 18日啟動拚連署

鴻海集團創辦人郭台銘17日偕副手賴佩霞赴中選會登記成為台灣2024年正副總統選舉被連署人。（圖：郭台銘辦公室提供）

鴻海集團創辦人郭台銘 於台北時間17日(周日)上與選舉搭檔賴佩霞 ，前往中選會登記成為2024年正副總統選舉被連署人，9月18日起啟動連署。郭台銘表示，這是一個令人興奮的日子，他和賴佩霞邁出台灣政治新方向、新氣象的第一步，承諾會竭盡全力實現和平、繁榮、清廉的政府。

郭台銘表示，他要感謝賴佩霞加入團隊，成為他的副總統競選夥伴，他和賴佩霞已經邁出台灣政治新方向，新氣象的第一步，台灣2300萬人民渴望改變，他承諾會與賴佩霞一起竭盡全力實現，和平、繁榮、清廉的政府。

郭台銘說，感謝現場年輕而充滿熱情的支持者，大家一起參與見證台灣政治新氣象的關鍵時刻，接下來，讓他們一起為台灣打造一個更美好、更光明的未來。

1996年開始民選總統至今，曾有33組人選希望透過連署成為正副總統參選人，僅有5組成功通過連署門檻，根據總統副總統選舉罷免 法，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數1.5%，郭賴配必須在11月2日前彙集到28萬9667份連署書，經審核通過，才能進入下階段的總統、副總統參選人登記，