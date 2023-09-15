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蘇起：美中都會努力介入台灣總統大選

記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國國防部前部長蔡明憲。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國國防部前部長蔡明憲。（華盛頓記者張文馨／攝影）

中華民國國安會前秘書長蘇起15日在華府表示，台灣明年總統選舉和過去30年不一樣，台灣牽動兩個大國的程度之深，美中會介入也會對台灣人民釋放偏好訊號，不過現在華府和北京都還沒決定；此外，若美中喜歡的是不一樣的候選人，那就會衝突得很厲害，甚至包含選後武力衝突。

「美中都有足夠能力在台灣內部釋放訊號，讓民眾了解大國喜歡誰。」蘇起說，「大國會這麼努力介入，因為選誰出來，跟他們關係太大。」

蘇起表示，過去台灣選舉決定權在老百姓手上，現在美中影響力不容小覷；大國態度是關鍵，老百姓關注候選人，要更注意美中態度。

蘇起說，若美中都喜歡同一位候選人，那個人就會當選；若偏好不同，就會衝突得很厲害，包含選後武力衝突。

蘇起表示，四位總統參選人都沒有處理兩岸和外交問題的經驗，美國和中國大陸都還在觀察，偏好還不明朗；姑且不論候選人們的兩岸政策能不能實現，現階段他們要說服美中相信。

蘇起與國防部前部長蔡明憲15日赴華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）參加半導體座談會，在場外對記者談到明年總統大選。

蔡明憲不否認美中的聲音影響台灣大選，但他說，台灣人民要自己有信心，投下認為對台灣安全最有幫助的候選人；說美中決定明年選舉，低估台灣民主素養。

外界熱議民進黨總統參選人賴清德搭檔駐美代表蕭美琴，組成賴蕭配，蔡明憲說，蕭美琴做事低調有效，對美工作很有成果，不過依照台灣現憲政體制，副總統是備位元首，沒有聲音，若蕭美琴要回台灣，他舉例，先在外交部待個兩年，對蕭自己的歷練更有幫助；若賴清德邀請蕭美琴出任副手，他也祝福。

中華民國國安會前秘書長蘇起。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國國安會前秘書長蘇起。（華盛頓記者張文馨／攝影）

華府 賴清德 中華民國

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