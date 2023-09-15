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竹市前局長赴政風處接受訪談 肯定高虹安態度轉變

記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市文化局前局長錢康明近日接連在臉書發文控訴市長男友干預市政、人事等，引發輿論熱議。本報資料照
新竹市文化局前局長錢康明近日接連在臉書發文控訴市長男友干預市政、人事等，引發輿論熱議。本報資料照

新竹市文化局前局長錢康明近日接連在臉書發文控訴市長男友干預市政、人事等，引發輿論熱議。高虹安今天下午發出道歉影片，錢康明今晚表示「肯定市長態度的轉變」，也說明自己今天北上赴新竹市政府接受政風處訪談7小時，強調「守本份當個誠實人的感覺真好。」

錢康明連日來接連發文披露新竹跨年晚會、市長男友涉干預市政與人事爭議，掀起各界關注討論，不過，錢今天白天完全沒有發文，原來是一早就搭火車從台中北上，回到新竹市政府「前東家」接受政風處訪談，從10點多一路待到傍晚5點多才結束。

錢康明今晚9點多在臉書發文，放上多張搭車與火車票照片，透露自己「到新竹接受訪談，為一切留下書面和其他」，也說明「抱歉，不願意上媒體，口拙，怕講的不夠清楚，還好，我的朋友都相信我的人格」，強調「守本份當個誠實人的感覺真好。」

記者今晚詢問錢康明約談過程，他說，是市府政風處長前天邀約他訪談，因為他住台中，原本約台中訪談，後來因為不想讓政風處同仁太麻煩，所以今天自己北上到新竹。被問到心情如何？錢康明打趣地說「就是怕被記者遇到，抽不了身，呵呵。」

錢康明也說明，政風處整個訪談過程約歷時7個小時，訪談過程就他連日來在臉書貼文提到的事情問得更加清楚，同時也針對昨天3名議員開記者會，質疑他與廠商接觸等情形詢問，自己也詳加說明。他已經完整陳述，後續就待政風調查。

針對高虹安今天下午發出道歉影片，錢康明說，「我予以肯定，當然沒有全然說明白，因為也太難說明白，不過，我還是肯定市長態度的轉變。」

至於是否近日還會再發臉書文？是否還會和高虹安聯繫？錢康明預告，明、後天周六、日不貼文，下周一看市府（高）是否想結束，並強調自己不會主動聯絡高，「因為已被講成如此不堪的爛」。

新竹市文化局前局長錢康明今晚發文表示，今天搭火車北上接受政風訪談。圖／取自錢康明...
新竹市文化局前局長錢康明今晚發文表示，今天搭火車北上接受政風訪談。圖／取自錢康明臉書

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