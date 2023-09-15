49台幣爽吃麥當勞2人餐？一頁式詐騙害他大失血5077元

詐騙集團假冒麥當勞廣告，利用一頁式詐騙打出雙層牛肉吉事堡＋麥香雞＋6塊麥克雞塊＋中薯＋2杯中飲，竟然只要「49元」。圖／警方提供

詐騙 手法日新月異，台中今年已接獲28件假冒麥當勞 、肯德基等一頁式廣告詐騙，詐團在臉書投遞假廣告，號稱要價300多元的雙層牛肉吉事堡餐特價49元，民眾傻傻點入付款，收到付款通知才驚覺刷的非台幣，而是科威特第納爾幣，換算等同刷了5077元，吃不到麥當勞還慘遭狠詐。

台中市刑大經濟組指出，有民眾在臉書看到麥當勞的一頁式廣告，內容是雙層牛肉吉事堡＋麥香雞＋6塊麥克雞塊＋中薯＋2杯中飲，竟然只要「49元」，因太過划算就信以為真，跟著頁面指示輸入名字、手機號碼、電子郵件並確認提交後。

民眾又繼續依頁面要求輸入信用卡 卡號，確認刷卡49元後馬上接到銀行簡訊通知付款成功，但幣別卻不是新台幣，而是遠在中東的科威特的「第納爾幣」，依目前匯率1元科威特第納爾幣折合新台幣103.62元，因此49元科威特第納爾幣折合新台幣5077元。

警方說，民眾以為只要花49元就能吃麥當勞豪華全餐，卻遭詐5000多元，非常傻眼就報警並申請信用卡公司止付。

台中市警局也統計，今年至8月底一共受理28件速食連鎖店詐騙，包括假稱麥當勞25件，假稱肯德基3件，民眾遭詐損失金額高達43萬多元。警方也說，萬一發現遠低於市價商品一定要詳加求證、提高警覺，若發現一頁式詐騙可打110、165查證。