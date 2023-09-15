吳釗燮接受外交政策專訪 籲國際嚇阻中國謀台與擴張

台外交部長吳釗燮。本報資料照

台外交部長吳釗燮接受美國「外交政策」專訪指出，日前20國集團（G20）峰會聯合聲明未譴責俄羅斯入侵烏克蘭 ，令人失望，恐導致中國未來也圖謀對台灣或區域國家採取類似行動。

台外交部發布新聞稿指出，吳釗燮12日接受美國「外交政策」（Foreign Policy）視訊專訪，訪談影片於9月14日以「探索台灣外交政策」為題播出。

吳釗燮表示，歷史殷鑑不遠，俄國2009年入侵喬治亞，2014年入侵克里米亞，當時國際社會未能阻止，以致俄國2022年入侵烏克蘭，中國在全球的擴張主義也一樣，不僅鎮壓新疆及西藏少數民族，又恣意以國安為由剝奪香港民眾自由，現在則以台灣、南海及東海為目標。

吳釗燮說，如果台灣無法保有自由民主，日本及菲律賓恐成為下一個目標，印太地區將失去安全，因此國際社會必須嚇阻中國進一步擴張。

吳釗燮強調，面對中國經濟嚴重衰退，台灣須審慎因應，不給中國對外侵略的藉口，中國犯台並非不可避免或迫在眉睫，中國目前是使用孫子兵法「不戰而屈人之兵」的謀略，透過各種威脅手段逼迫台灣接受中國統治，台灣必須加強自我防衛能力，讓中國無法輕易得逞。

吳釗燮說，如果中國認知侵台將付出慘重代價，並考量各國近年高度關切台海安全，將有助遏阻中國對台灣的威脅與冒進。

談到美中台關係，吳釗燮指出，2022年聯邦眾議院 議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，及今年蔡英文總統過境美國時會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），均獲得台灣民眾認同支持，國際挺台力道越強，台灣將越有信心抵禦中國。

吳釗燮說，但台灣也必須謹慎面對中國藉口升高對台威脅，因此台灣高度感謝美國政府及國會跨黨派的支持，並持續提供台灣防衛性武器及相關軍事訓練，使台灣確保自我防衛能力。

吳釗燮強調，台美關係友好密切，美中關係則因貿易、人權以及中國在印太地區的野心與作為而逐漸惡化，台灣始終密切關注情勢變化，並對於拜登（Joe Biden）政府為嚇阻中國侵台而採取的各項努力，予以高度肯定。

針對「矽盾」之說，吳釗燮表示，台灣的半導體產業是經由40多年努力而成，雖不致被任何國家取代，但台灣並未將之視為「矽盾」，而是台灣與國際社會利益共享的強項。

吳釗燮說，俄烏戰爭衝擊不侷限於烏克蘭，也對全球能源供應、通貨膨脹等造成影響；同樣的，全球92%先進晶片在台灣生產，如果台海發生戰爭，勢必損及全球供應鏈，對全球經濟影響將比俄烏戰爭更加嚴重，台海的和平穩定對全球安全繁榮至關緊要。

時值聯合國 大會開議期間，被問到台灣的國際參與，吳釗燮表示，台灣面對的挑戰不僅是被排除在聯合國之外，更包括聯合國旗下的專門組織。中國透過滲透各個國際組織，迫其接受台灣是中國一部分的謬論，致使台灣無法在國際組織做出貢獻。

吳釗燮強調，聯合國乃是確保和平解決國際爭端的主要國際組織，接納台灣參與聯合國的相關討論，是確保台海和平的重要方式；此外，排除台灣參與，也違反台灣人民的基本權利，國際社會應思考台灣參與聯合國及其他國際組織的可行作法。