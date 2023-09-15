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這個「大陸詞」台灣人超愛用？抖音看久了 不習慣都難

聯合新聞網／ 即時報導
圖片來源／ingimage
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近年來社群媒體上，不少詞彙逐漸被大陸用語取代，如「小鮮肉、充電寶」，以及最近出現的流行用語「尊嘟假嘟」等等。一位網友分享，現在生活中使用「視頻」代替「影片」的人似乎越來越多，讓他感到很震驚。

原PO在PTT八卦版發文表示，他和主管對話時，發現對方居然是說「視頻」而非「影片」，讓他覺得很訝異。

雖然上網時會使用，但原PO沒想到現實生活中真的有人使用大陸用語。他補充，主管才40歲出頭，加上現在Dcard上很多年輕人也是說「視頻」居多，讓他好奇現在講「視頻」取代「影片」 的人，是不是越來越多了？

文章一出，立刻引起網友熱議，「立馬糾正他啊老鐵」、「真的越來越多，尤其現在2000後的」、「一堆人改口講視頻了，這種文化入侵是很難阻止的」、「抖音和盜片中翻看久了，不養成習慣都難」。

也有人分享自己觀察到的台灣人用詞變化，「早上好、中午好、晚上好，根本同化了⋯」、「沒毛病取代沒問題」、「一堆年輕人只認識牛油果不認識酪梨」、「我最近講幼稚園，還被糾正是幼兒園，感到莫名其妙」。

但也有網友認為沒什麼好大驚小怪，「語言本來就這樣」、「語言是用來溝通的，雙方聽得懂就行」、「影片包含太多意義，用起來反而會有點辭不達意」、「好用的詞兒咱們就用，格局打開」。

社群媒體 八卦 抖音

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