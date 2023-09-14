美軍是否會保衛台灣 金融時報：侯友宜將要拜登政府講明白

國民黨總統參選人侯友宜14日啟程訪美。（記者季相儒／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 已赴美展開為期八天的訪問之旅，金融時報報導，侯友宜接受專訪時表示，將要求拜登政府針對保衛台灣的承諾「說清楚講明白」。

金融時報今天刊登侯友宜參選後首次的國際媒體專訪，題為「台灣反對黨參選人將促美國就防衛承諾表明態度」。侯向金融時報說，「我們是盟國，站在同一陣線。我會直接詢問他們，直接詢問美國在台協會（AIT）官員，他們支持我們的態度有多少，願意做到何種程度」。

根據美國法律，華府 有義務協助台灣自衛，但長期以來都採取戰略模糊政策，不表明會如何應對北京攻台。

儘管拜登已四次表明，美國將保衛台灣免受中共無端攻擊，但美國政府堅稱其對台政策沒有改變，而台灣的民調顯示，公眾對華府的協防保證沒有信心。

報導提到，國民黨經常不支持總統蔡英文強化國防的策略與華府建議的不對稱防禦戰略，一些美國官員可能會對國民黨要求華府提供更明確的支持感到不滿。

不對稱防禦戰略主要仰賴便宜、機動和難以察覺的武器來威攝中共入侵，而非試圖在戰機和軍艦上與共軍相抗衡。

侯友宜將透過美國在台協會，會見美國國家安全委員會和國務院官員。並計畫於15日出席外交關係委員會在紐約主辦的閉門圓桌會議，還將於下周在由布魯金斯學會（Brookings Institution）、德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）和傳統基金會（Heritage Foundation）在華府舉辦的活動中發表演說。