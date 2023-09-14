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竹市前局長再爆市府logo遭冒用 質疑誰給李忠庭的

記者巫鴻瑋、張裕珍、黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安說，使用Logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安說，使用Logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係。記者張裕珍／攝影

新竹市前文化局長錢康明今上午再爆料市長高虹安男友李忠庭拿出的新竹跨年晚會企畫書上直接使用新竹市政府與新竹縣政府的官方Logo，質疑既然非屬市府官方文件，為何企畫書上會公然印上官方Logo。高虹安今上午立刻澄清，使用Logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係。

高虹安表示，錢康明交接時沒說明企畫書有何用途，7頁內容也沒有寫到什麼，更沒有廠商名字與報價，自己第一次看到企畫書，因此認為只是簡報，但這樣的簡報連標規都看不上，且市府也沒有標案的討論，並無干政與喬標案情形。

高虹安坦言，得知錢康明稱從李忠庭手上拿到的新竹跨年晚會企畫書，已請文化局給她局長離職後的移交版本，但市府同仁看了蠻傻眼的，是很粗糙概念簡報，不知從何而來。高虹安說，企畫書內的縣市政府Logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係，希望外界不要一直放大、無限上綱。

不過錢康明也在臉書上向高虹安喊話「您提醒過局處長，請局處長告訴廠商，非市府文件不可以用市府logo」，指出該份大新竹跨年晚會企畫書上，沒有單位、沒有負責人、沒有聯絡方式、沒有預算等，但卻印上了新竹縣、市政府的Logo。質疑該文件官方性質。

錢康明更直接在臉書上要高虹安問問李忠庭「這份文件是李忠庭拿給我的，請您（高虹安）問一下李忠庭是誰給他的？請那位廠商以後不能如此草率的送文件，也不可以將市府的Logo印在自己提案的文件上。」

錢康明新爆料一出也引發網友熱議，網友更諷這份來源仍不明的大新竹跨年晚會企畫書是「7頁怪談」，還有網友拿出企畫書每頁配圖按圖索驥，發現上頭圖片都是網路照或國外景點、飯店外觀。

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