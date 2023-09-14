侯友宜訪美 台前立委陳學聖：美對侯賴給予等距支持

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，分析選舉情勢。陳學聖提醒鴻海創辦人郭台銘官宣副手賴佩霞的過往經歷，受到「總統規格」的檢驗，何志勇斷言侯友宜訪美，台美將攜手「以核養綠」。圖／何志勇提供

國民黨 前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，分析選舉情勢。針對侯友宜 訪美，陳學聖指出，對美關係要長期經營，過去國民黨在美國設有代表處，2008到2016國民黨八年執政時裁撤，直到去年才恢復，這是一個精神象徵。美國僑社有老新之爭，老僑是國民黨，民進黨是新僑，郭台銘、民眾黨主席柯文哲在那裡要進去很難。訪美什麼場合見什麼人是長期的累樍，這次侯友宜訪美有副主席夏立言陪同，就是政黨的力量。

何志勇分析，美國在台灣大選前，偶爾會有隱晦的方式，表達自己的立場。例如陳水扁執政，美方放出小布希總統說他是「麻煩製造者」；馬英九連任時，2011年美宣布對台三項軍售，又將台灣納入免簽候選國，這都是選舉利多；而2016大選蔡英文以在野黨主席身分過境美國過境，AIT透露她是可信任的政治領袖，也是一種表態。

陳學聖提到，訪美的規格，呈現出彼此關係的面貌，像李登輝曾經穿睡衣接見AIT主席白樂崎，就是要表現出對美國接待規格的抗議，也成功爭取到之後的禮遇。這次大選美國會公平對待賴、侯，難得給予等距的支持。

何志勇提醒，不但美國可以影響台灣選情，從包括美國前總統川普在內的美國共和黨總統初選參選人經常提到台灣，以及拜登政府要求台積電赴美設廠等，可看出台灣也同樣影響著美國大選。台灣在美國是有施力點的，不需要讓人予取予求，而是可以提出要求。

何志勇舉例，侯友宜提出恢復核電、「以核養綠」，就跟拜登政府的能源政策一致。現在美國已經把核電和再生能源合稱為乾淨能源，連反核的加州核電廠本來要關掉反應爐，後來又延役，證明國民黨的能源路線才是美國民意的主流。

陳學聖感嘆，他從戒嚴到解嚴從事新聞工作，以前新聞自由受限，政府對新聞自由還有尊重，但現在有些媒體給政府養，打壓異己。中天可以處罰，但不能關，這不是NCC該做的。像農田水利會，民進黨竟可以靠多數表決把人民財產變政府的，台灣的民主價值與美國一致，民進黨已成新威權，美國不至於坐視不理。

鴻海創辦人郭台銘宣布副手賴佩霞 ，陳學聖說，賴佩霞是不錯的副手人選，只不過是娛樂效果，還是政治如戲？賴佩霞很會演政治人物，但她畢竟不是政治人物，PTT已經有人在討論賴的學歷，她是廣州暨南大學的國際關係學院法學博士，台灣政界很多人去該校洗學歷，曾爆發過風暴，包括賴佩霞曾經反核，這都是會被檢視的經歷。