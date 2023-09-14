他指郭賴配隔空出世 實境秀帶動連署熱度 增選舉變數

鴻海創辦人郭台銘（左），藝人賴佩霞（右）。（記者許正宏／攝影）

媒體人樊啓明今天在臉書分析，藍綠白看郭賴配的反應，認為白營不為所動、藍營重話反擊、綠營輕鬆回應，看得出賴佩霞 這步棋，鴻海創辦人郭台銘 下的頗有謀略；郭賴配應該還有下階段盤算，總統大選連署前夕郭賴搭檔隔空出世，賴佩霞被賦予功能性角色讓郭台銘進可攻退可守。

樊啓明指出，藍營回應「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？」，綠營回應「可敬、可期待」國民黨 重話反擊和民進黨的溫馨，形成強烈對比。

樊啓明表示，郭台銘18日就要進行連署，之前也喊出百萬目標，只是原本表態力挺的地方勢力，在國民黨實施「堅壁清野」策略之後，紛紛轉趨低調；組織幫忙打了折扣，要如何填補缺口？於是台劇「人選之人」中的公正黨主席林月真適時前來救火」。

樊啓明認為，賴佩霞在「人選之人」劇中塑造出的人設，正面又有新鮮感，加上演藝界與政治圈的連結更是話題十足，民眾參與實境秀，對於帶動連署熱度絕對有幫助。

郭台銘連署份數衝越高，手中籌碼就越多，就增加更多非綠整合的變數，也難怪國民黨高分貝反擊，而民進黨帶著微笑輕鬆回應。

樊啓明指出，郭台銘跟賴佩霞的組合應該還有下階段策略盤算，非綠整合不可行，郭賴配登記參選也可拚得熱熱鬧鬧，如果整合有進展，郭有機會改掛藍或白參戰，勸退政治性較低的賴佩霞，難度成本應該也不會太高。