兩蔣日記回台 凌晨從史丹福大學運抵台灣

兩蔣日記運抵台灣。(圖／國史館提供)

原本保存在史丹福大學胡佛研究所的兩蔣日記 今天運回國史館。國史館今天表示，兩蔣日記於台灣時間15日凌晨5時30分抵達台灣，包括兩蔣日記原件及許多兩蔣時代之資料，共計59箱文件返抵桃園機場，經由國史館人員點收後，在中午12時18分順利回到國史館。

蔣經國 的兒媳蔣方智怡2005年將兩蔣日記交給史丹福大學胡佛研究所保管，後來並和另外6名蔣家成員簽署協議，將這些文件的所有權移轉國史館。但蔣經國的孫女蔣友梅等人主張，兩蔣日記等文物應保存在家族內，而非交給國史館。所有權經爭訟10年，美國法院判日前將所有權歸台灣國史館。

國史館表示，兩蔣文物，包括前總統蔣中正於1917年至1972年的日記，以及前總統蔣經國於1937年至1979年的日記正本，此外有日記鈔本與影印本、家書、手稿、函電、隨扈日記、總統親批文件及外交電文與微縮膠捲等，不但是國家珍貴財產，也是研究中華民國史與臺灣史極重要且不可或缺的史料之一。

國史館說，由於這批珍貴文物涵蓋非總統任職期間，所有權爭議有待釐清，且蔣家繼承人眾多，文物所有權之爭自2013年開始由加州 法院審理，2015年國史館主張中華民國法院（法律）更適合審理此案，美國法院即裁定暫停美國訴訟，將訴訟移回台灣。

國史館說，歷經2020年台北地方法院判決及2022年高等法院判決指出，兩蔣總統任職總統期間文物與相關政府機關檔案資料及蔣方智怡捐贈微縮膠捲屬國有財產，判歸中華民國所有，並由國史館管理，非總統任期文物由蔣家家屬公同共有。訟案再由加州法院賡續審理，隨著蔣家家屬陸續捐贈文物權利給國史館。

加州法院於2023年7月11日最終判決，所有寄存在史丹福大學的兩蔣文物全部歸國史館所有，史丹福大學須在命令生效後60天內（即9月11日）將文物交還國史館運回台灣。其間雖有最後1位訴訟當事人陳忠人向第九巡迴法院提起上訴錄案，成了意外的插曲，但加州法院依然裁定不變更所有文物運回台灣的執行命令。

國史館說，9月11日，文物如期離開史丹福大學，9月13日離開舊金山機場，飄洋過海，今天清晨安抵國門，中午順利返抵國史館，完成歷史性任務。

國史館說，有關非任職總統期間文物原屬全體繼承人所有，國史館由衷感謝蔣方智怡及蔣孝武遺孀蔡惠媚及家人，與蔣孝章在呂芳上、吳密察前館長的任內無償捐贈文物權利；國史館也說，蔣緯國夫人丘如雪、蔣家第三代蔣孝嚴及其家人、蔣友梅等在陳儀深任內無償捐贈文物權利，終能使兩蔣文物完整保存在國史館。