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賴佩霞有美籍 中選會：連署時不審查 登記時不得有

記者程遠述／台北即時報導
擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由演員賴佩霞（右）出任副總統參選人。（記者許正宏／攝影）
擬參選總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由演員賴佩霞（右）出任副總統參選人。（記者許正宏／攝影）

鴻海創辦人郭台銘將尋求公民連署取得總統參選資格，昨日郭台銘也宣布副手是藝人賴佩霞，不過賴佩霞傳出具有美國籍。台灣中選會表示，依「選罷法」規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人。據了解，中選會在公民連署時並不會審查候選人國籍等資格，但若通過連署門檻申請登記時，則會依法調查，屆時若有外國籍，則不得登記。

中選會進一步說明，依「總統選罷法施行細則第14條第2項」規定，具有外國國籍者，指於申請登記時仍未喪失外國國籍者而言，若有此情況，選務機關皆會依法辦理選務。

根據「選罷法」相關規定，國籍審查部分，僅在登記總統、副總統候選人時，才繳交應經認證的候選人授權查證外國國籍同意書，而在尋求連署階段時，欲參與總統選舉者只需在選舉公告五日內，向中央選舉委員會申請為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新臺幣100萬元(約3.2萬美元)。

也就是說，郭台銘、賴佩霞申請為總統副總統選舉被連署人時，只需繳交連署保證金即可，有關是否有沒有外國籍造成不能選正副總統等，則要在連署通過後、申請登記成為正副總統時，中選會才會依法、依資料進行審查國籍資格。

根據期程，中選會會在11月20日到11月24日，受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記的申請。

郭台銘 賴佩霞 鴻海

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