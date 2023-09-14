支持者列隊歡送 侯訪美：讓美了解維護台海和平的決心

國民黨總統參選人侯友宜（中）在機場發表行前談話。（記者季相儒／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 14日啟程訪美，上百位支持者在桃園機場列隊歡送，大家紛紛揮舞著國旗大聲吶喊「侯總統加油」。侯友宜在機場發表行前談話時表示，此行會讓美國了解台灣捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。

侯友宜表示這次訪美特別要去訪問紐約、舊金山、華府 等城市，並會晤美國國會參、眾議員，並拜會政界、智庫、科技業、僑界，讓美國了解台灣捍衛民主制度、自由價值的信念，以及維護台海區域穩定和平的決心。

侯友宜強調將透過誠摯的交流，讓中華民國 跟美國的友誼不斷深化，透過交流讓美國跟中華民國雙方的關係能夠更密切結合；這次訪問也期待美國能夠持續對台海區域的穩定和平給予更高度的關注，並協助台灣對印太區域自由、經濟、貿易的參與。

侯友宜說，美國跟中華民國有堅定、長期的盟友關係，並堅定維護民主自由制度，也共同為印太區域和平穩定共同努力，在這樣的狀況底下，從過去到現在，不論在軍事、戰略的密切合作，以及在經濟、貿易、科技、產業人才的培育，都有非常深刻的關係。

侯友宜指出，美國僑界對中華民國長期的支持，是一個非常重要的力量，也對中華民國跟美國的關係做出重大貢獻，所以這一次自己會拜會僑社，並參與美國僑胞的活動，謝謝僑界長年以來對國家的付出與貢獻，並爭取僑界對侯友宜的支持。

侯友宜訪美8天，此行預計訪問華府、紐約、紐澤西、舊金山等城市，期間擬會晤美國國會參、眾議員，並拜會美國在台協會（AIT）總部；侯友宜也應邀在紐約及華府等4個智庫發表演說，預計侯友宜此行將與AIT主席羅森柏格見面，而相關行程安排的方式都將與過往模式相同。