讚賴佩霞「不錯演出」 秦慧珠：整合在野是考驗

鴻海創辦人郭台銘(左)投入2024總統大選，公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞(右)，將擇期赴中選會登記並展開連署。(記者許正宏／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 美東時間昨晚宣布與資深藝人賴佩霞搭擋參選2024總統。對此，國民黨 台北市議員秦慧珠認為，是一場不錯的演出，也是郭陣營目前為止處理得最好的一場記者會，不過，兩位政治素人如何領導國家？展現整合在野能力，恐怕是考驗和關鍵。

秦慧珠表示，郭台銘收斂許多，致詞全程照稿，回答記者問題也平和沉穩，展現好心情和信心，也把舞台光環讓給賴佩霞，而賴的舞台經驗豐富，在衣著、台風及致詞等，都展現不錯的演出。

她說，賴佩霞的致詞稿精雕細琢，自己想要「成人之美」到稱讚郭台銘過去創業的毅力、能力，再以「一例一休」批評民進黨 ，也和藍營對手示好喊話能合作，也強調自己所及的能力，展現幽默、慧黠，展現兩人努力培養默契和未來互補可能。

到了媒體提問時間，主持人以賴佩霞提到的「大雨中等候大老闆爭取訂單」故事，讓郭再一次感性強調自己過往艱辛，拉近和年輕人、一般市民的距離，種種都是精心設計，相信未來兩人登記領表，走訪夜市和宮廟都能帶來人群和聚光燈。

不過，秦慧珠也提到，如同媒體提問，郭台銘、賴佩霞兩位政治素人，該如何領導國家、展現在野整合能力，恐怕都是考驗和關鍵。