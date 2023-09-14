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讚賴佩霞「不錯演出」 秦慧珠：整合在野是考驗

記者邱書昱／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘(左)投入2024總統大選，公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞(右)，將擇期赴中選會登記並展開連署。(記者許正宏／攝影)
鴻海創辦人郭台銘(左)投入2024總統大選，公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞(右)，將擇期赴中選會登記並展開連署。(記者許正宏／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘美東時間昨晚宣布與資深藝人賴佩霞搭擋參選2024總統。對此，國民黨台北市議員秦慧珠認為，是一場不錯的演出，也是郭陣營目前為止處理得最好的一場記者會，不過，兩位政治素人如何領導國家？展現整合在野能力，恐怕是考驗和關鍵。

秦慧珠表示，郭台銘收斂許多，致詞全程照稿，回答記者問題也平和沉穩，展現好心情和信心，也把舞台光環讓給賴佩霞，而賴的舞台經驗豐富，在衣著、台風及致詞等，都展現不錯的演出。

她說，賴佩霞的致詞稿精雕細琢，自己想要「成人之美」到稱讚郭台銘過去創業的毅力、能力，再以「一例一休」批評民進黨，也和藍營對手示好喊話能合作，也強調自己所及的能力，展現幽默、慧黠，展現兩人努力培養默契和未來互補可能。

到了媒體提問時間，主持人以賴佩霞提到的「大雨中等候大老闆爭取訂單」故事，讓郭再一次感性強調自己過往艱辛，拉近和年輕人、一般市民的距離，種種都是精心設計，相信未來兩人登記領表，走訪夜市和宮廟都能帶來人群和聚光燈。

不過，秦慧珠也提到，如同媒體提問，郭台銘、賴佩霞兩位政治素人，該如何領導國家、展現在野整合能力，恐怕都是考驗和關鍵。

郭台銘 國民黨 民進黨

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