哽咽全文／賴佩霞：落實郭台銘「整合在野」心願

鴻海創辦人郭台銘14日上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為藝人、作家賴佩霞。（記者鄭媁／攝影）

鴻海 創辦人郭台銘 於台北時間14日上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為藝人、作家賴佩霞。賴佩霞上台談到參選動機時，一度哽咽，她表示，只要她認定是對的、也幫得上忙，就會全力以赴，絕不放手；她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到他有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。

賴佩霞表示，相信朋友看她站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心想「民調這麼低，淌什麼渾水？」接下來朋友會問「為什麼？」她有一群當初跟郭董一起創業的老朋友，私下談起都說他是「有情有義、惜情的人。」只要跟他一起打拚過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧跟優渥的待遇。還說，大家看到的只是郭董霸氣的一面，事實上為了公司的生存，他的身段比誰都軟。

賴佩霞說，據說有一次郭台銘為了拿訂單，中秋送禮，他頂著大雨站在人家家門口等了一整天，對方就是不肯開門，一直到晚上，業主的太太實在看不下去，才請他進去。為了公司的業務，他就是不放棄。他的真誠、他的毅力最終感動了業主。這就是郭台銘的拚搏精神。也難怪競爭對手講起他不免牙癢癢，因為他就是一個不輕易放棄的人。

➤➤➤郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

賴佩霞說，另一個是她個人的因素。從2016年一例一休政策開始實施，看到原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，門口一張張剝落的修業公告，一封封沒有拆封的信，散落一地。原本熱熱鬧鬧的街道，轉眼變成了無人打理的空巷。看著那些老老闆紅著眼眶，滿心愧疚的請求老員工們的諒解，那一幕幕的場景我始終念念不忘，一度哽咽。她也說，一個沒有經過和老百姓討論的政策所引發的骨牌效應，不是一般外行人能想像的，大家需要有專業素養、有實務經驗的人來制定對的政策。

賴佩霞說，40年來她投入大量心血在研究心理學。她知道為了身心健康，必須關心台灣的經濟。經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振。現在在網路上看到國外那些滿街遊民的場景，是他們的借鏡，絕對不能讓它發生在台灣。

賴佩霞說，只有經濟穩定，年輕人才敢想像成家立業、結婚生子，做父母的才有機會享受含飴弄孫的快樂。相信大家都還記得之前柬埔寨事件，那絕對是每一個做父母的惡夢。因為經濟環境不佳，無能為力把孩子留在身邊，只能眼睜睜看自己的骨肉在外受欺侮。「我們不能再讓這樣的事情發生，」這也不能只是嘴巴說說，除了擬定振興經濟計畫，還要有徹底執行的能力，在需要的時候，更要大膽改變、不退縮。

賴佩霞也說，她在這裡懇請郭董「您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧！」請那些在海外事業有成的企業家，一起回來擬定對的政策，吸引台商回來投資 ，根留台灣。同時讓那些目前在海外打拚的台商，相信政府會成為他們堅定的後盾。還有，請郭台銘去爭取一些好的國際項目來台灣投資，用五十年經商的成功經驗，幫助年輕人立足台灣，放眼天下，「看來，您有好多奶茶要喝。」

賴佩霞說，她的專長是溝通、協調，除了偶爾演戲，過去30多年，都在唸書同時研究心理學。她拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，這些專業都會是她的貢獻。所以，接下來她首先要做的是跟內部人員溝通、跟媒體溝通、跟在野黨溝通，而最重要的是跟全國民眾溝通。兩岸和平、經濟繁榮、放眼天下，絕對清廉，是郭台銘非常有把握的政見，身為副手，她的任務就是落實他「整合在野」的心願，也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到他有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。同時在不久的將來，他們會把政見做更清楚的說明。

賴佩霞說，接下來無論任何人執政，未來四年都會是一條非常艱辛的道路。只要大家希望看到在野合作，郭台銘就會繼續帶著團隊朝那個方向前進。她也提到，親情、友情、愛情，經營任何一段感情都不容易，哈佛一項研究顯示，人要活得健康快樂，最重要的是人際關係的經營。

賴佩霞說，選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得。國外朋友說，台灣最美的風景是人，但她更想說，台灣最美的其實是「人情味」。她堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣。