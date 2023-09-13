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侯友宜14日訪美 民進黨高層研判：拉抬民調壓制柯、郭

記者蔡晉宇／台北即時報導
侯友宜明訪美，民進黨高層研判，這是拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘的策略思維。本報系資料照
侯友宜明訪美，民進黨高層研判，這是拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘的策略思維。本報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜明(14日)天將訪美。據轉述，民進黨秘書長許立明今天在中常會表示，根據民進黨掌握的民調趨勢，侯友宜仍是「老三」，落後民眾黨總統參選人柯文哲，而侯陣營可能想透過訪美拉抬民調，藉此壓制柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，以達到有效整合的目的。

許立明指出，侯友宜近期擴大部分有利於他的媒體民調，強化自己超越柯文哲、郭台銘，位居「第二」的位置；不過，綜合民進黨內民調與外部民調的長期趨勢，侯友宜目前還是輸柯文哲、位居第三，必須持續關注其發展。

許立明表示，侯友宜將在明天訪問美國，預判侯陣營會希望藉由訪美後拉抬民調，藉此壓制柯文哲與郭台銘，以達到有效整合藍白陣營的目的。至於賴陣營的選舉策略，許立明說，接下來仍舊是按部就班，將持續推出「國家希望工程」政策藍圖，同時強化輔選各區立委參選人，並陸續安排各縣市競選總部成立的時間。

許立明也說，近期議題攻防相對雜亂，有雞蛋、北市重大工安事故、新竹市長高虹安案等議題，民進黨必須持續謹慎因應與攻防。國際議題方面，許立明說明，雖然目前各方目光都著重在國內政情，但國際上仍有要注意的事情，例如中國國家主席習近平未出席二十國集團（G20）領導人印度新德里峰會，美國總統拜登則有出息，需密切注意此舉是否引發印太地區、美中之間的變化。

民調 侯友宜 柯文哲

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