最新匯流民調╱賴28.4%、柯23.4%、侯15.6%、郭13.0%

民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。圖/聯合報系資料照

CNEWS匯流新聞網今天公布9月第二周民調 ，結果顯示，超過65%民眾認為2024年應該政黨輪替，總統參選人支持度，民進黨賴清德28.4%維持領先，民眾黨柯文哲23.4%、國民黨侯友宜 15.6%、鴻海創辦人郭台銘 13%，尚未決定的有19.6%。

政黨交叉分析，藍白綠支持者最支持是該黨總統參選人，第二挺的都是郭台銘。民調分析建議，非綠陣營若真心想整合，侯友宜和柯文哲現在最該爭取的，都應該是郭台銘。

匯流民調指出，從政黨傾向來看，市話併手機調查中，國民黨支持者51.7%支持侯友宜，19.7%支持郭台銘，11.6%挺柯文哲；民眾黨支持者66.9%支持柯文哲，13.3%支持郭台銘，7%支持侯友宜；民進黨支持者77.1%支持賴清德，7.2%支持郭，5.7%支持柯，3.1%挺侯；中間選民20.1%挺賴，14.5%挺柯，12.8%挺郭，7.1%支持侯，45.5%未決定。

匯流民調顯示，40歲以下民眾，40.1%支持柯文哲，20.2%挺賴清德，15.2%支持郭台銘，7.8%挺侯友宜；40歲以上民眾，32.3%支持賴清德，19.3%支持侯友宜，15.7%支持柯文哲，12％支持郭台銘。

匯流民調指出，有關2024年總統是否該政黨輪替的問題，受訪者39.7%非常支持、25.4%還算支持、11.7%不太支持、10.4%非常不支持、12.8%無意見。交叉分析顯示，民進黨支持者有58.9%不支持政黨輪替，但有27.9%覺得應該要輪替；國民黨、民眾黨支持者，都有超過九成認為應該要政黨輪替；中間選民有55%支持政黨輪替，13.8%持反對態度，31.2%無意見。

匯流民調由CNEWS匯流新聞網民調中心，採用電話調查方式執行，調查時間為9月9日到9月10日晚間，有效樣本2145份，市內電話1127份、行動電話1018份。調查對象為戶籍在台閩地區22縣市、年滿20歲的民眾。