聯大開議 學者：台灣加入聯合國可制衡中國

聯合國紐約總部。(路透)

聯合國 大會開議，美國持續支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織，東歐地區2名學者撰文指出，台灣有意義參與聯合國，不僅凸顯台灣為全球民主典範，也關乎制衡中國在國際組織中日益強大的影響力。

波蘭雅捷隆大學（Jagiellonian University）中遠東研究所講師陸安寧（Antonina Łuszczykiewicz）及華沙大學訪問學者孟迪斯（Patrick Mendis）教授以「為何世界需要民主台灣在聯合國」（Why the World Needs a Democratic Taiwan at the UN）為題的專文，獲美國「國家利益」（The National Interest）雜誌刊登。

這篇專文以台灣是中國「叛亂省分」？、中國有效的假訊息文宣、勿挑釁中國巨龍、中國的世界秩序欲取代美國等4部分，分別說明聯合國2758號決議文內容及中方的錯誤詮釋，台灣有效防疫實為國際社會需要台灣，以及中國擬在國際組織中取代美國等。

專文指出，正值聯合國大會開議期間，台灣再度推動參與聯合國活動，美國持續支持台灣有意義參與聯合國等，都可能使中美對立情勢及印太防禦部署面臨另一轉折點。美國及全球各國近因「今日烏克蘭、明日台灣」一詞關注台灣，但中共軍機持續擾台，並在台海附近軍演，引起全球關注。

專文中說，崛起的中國積極強化在聯合國體系及其他國際組織的地位，除舉薦中國籍人士在國際組織出任要職外，也試圖影響其他成員國及重要官員支持其戰略目標；在美國長期忽略聯合國相關機構的同時，中國在國際組織影響力卻日增。

中國不僅施壓及施展影響力，包括提供大量財務支援作為制衡利器，例如在聯合國教科文組織（UNESCO），中方擬以掌控聯合國基金及修改國際文件內容等作法，由內部逐漸改變國際秩序，主要在全球施行中國共產黨不重視人權、平等、言論與宗教自由的國際秩序。

值得注意的是，北京 聲稱，聯大第2758號決議案確認「台灣是中華人 民共和國之一部分」，這種法實是中國當局操弄詮釋。

事實上，聯大第2758號決議案僅認知（recognize）中華人民共和國是「中國唯一合法代表」，並未解決台灣的國家地位，僅註明自聯合國移除「蔣介石之代表」，這個決議案並未授權北京在聯合國體系中代表台灣，也未註明台灣是中華人民共和國的一部分。

近來中國國家主席習近平揭示「國家統一」任務擬將台灣回歸祖國，實為造成緊張情勢下的暗流，北京對台的全面計畫不僅涵蓋可能的武力攻台，也包括長期孤立台灣的國際空間，為反制北京阻撓台灣有意義參與國際組織的策略，台灣外交部已在聯大開議前展開台灣加入聯合國案的外交文宣。

文章中也提及，台灣因未被納入世衛組織（WHO），在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，台灣專家無法分享防疫經驗；另在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，台灣因中國持續施壓，購買疫苗受阻，但台灣卻是首先通知WHO有關武漢疑似出現新病毒的國家，與其說台灣需要聯合國，實際上更是國際社會需要台灣。