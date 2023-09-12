郭台銘副手傳出是「銘芬配」 郭辦回應了

郭台銘副手為外資圈四大天後之一的台大財金系教授陳嫦芬，不過，郭台銘今走訪南機場夜市時仍未鬆口。圖／郭台銘辦公室提供

中選會明天起受理申請總統副總統選舉被連署人。宣布投入2024總統大選的鴻海 創辦人郭台銘 ，依規定必須在登記時同步提出副手人選。根據「鏡新聞」報導，郭台銘副手為台大財金系教授陳嫦芬，陳嫦芬被列為外資圈四大天后之一，過去也擔任過鴻海集團的首席顧問。對此，郭台銘辦公室低調表示「不清楚，不回應」。

郭台銘先前曾對外表示，他的副手人選有4大特色，包括能力比他強、女性、具互補性、政治色彩較淡。

陳嫦芬除了為台大財金系暨研究所教授，過去曾任教於北京 清華大學經管院、中國科學院管理學院課程；也曾任瑞銀集團投資銀行亞太區副董事長、雷曼兄弟亞太區副總裁、及匯豐金融控股集團台灣區總經理等職，與國安會祕書長顧立雄、經濟部長王美花、媒體聞人陳文茜等人是台大法律系同屆同學，政商關係良好。

前副總統連戰去年陪妻子連方瑀洗頭時，突然頭痛、身體癱軟，當時陳嫦芬恰好在場，她研判連戰可能是中風，趕緊提醒連方瑀將他送醫，順利在黃金時間搶救，連戰後來復原良好，連戰女兒連惠心說，若非陳嫦芬熱心提醒，可能會為了安排父親到方便家人陪病、又能避開媒體的醫院而延誤就醫。