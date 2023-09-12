台灣新版國防報告書 呈現解放軍打擊目標首重台北市

台灣新版國防報告書在「安全挑戰」篇章，解放軍對台威脅內容敘述大幅成長，內容首度呈現「中國當面沿海機場擴建示意圖」。圖／取自2023年國防報告書

台灣國防部 今日發布2023年國防報告書，內容首度呈現「中國當面沿海機場擴建示意圖」，披露解放軍 擴建龍田、惠安、漳州等針對台灣防務的機場，而威脅假想目標都直指台北市。

國防部今天舉行記者會公布「新版國防報告書」，報告中提及台灣國軍先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量與關鍵節點，以及「結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間」。國防部官員被詢及時，皆稱台灣守勢、防衛作戰立場沒有改變，只是以破壞敵人攻擊節奏與作戰進程達到防禦目的，並遠程（打擊）來增加台灣國軍防禦縱深，在境內建構足夠可以打擊和嚇阻的戰力。至於結合美印太戰略部署，官員在記者會上雖曾被詢及，但並未回應。

相較2019、2021年，新版國防報告書在「安全挑戰」篇章，解放軍對台威脅內容敘述大幅成長，內容首度呈現「中國當面沿海機場擴建示意圖」，披露解放軍龍田、惠安、漳州等針對台灣防務的機場。按報告書圖示顯示，3處機場依序分別距「台北市」135浬、173浬與248浬，圖示威脅假想目標都是台北市。

對此，國防部情報次長室助理次黃文啟表示，國防報告書列舉龍田、惠安、漳州3個機場，因為距離我們台灣最近，讓大家了解到中國在這3個機場的概況。那他表示，近年中國大肆擴張軍備，新式戰機、無人機不斷服役，相對各項設施也隨著更新，台灣國軍透過各種管道掌握，採取有效反制作為。

對於報告提及台灣國軍將先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量與關鍵節點，以及結合美印太戰略部署，拓展防衛空間的描述，國防部戰規司戰略研析處長吳慕樵表示，我們在軍事戰略上居於守勢作戰，防衛作戰戰略不會改變，而不對稱戰術在運用上，台方希望破壞敵人對我們攻擊的節奏，敵人犯台計畫有一定的進程，我們希望破壞他的作戰進程達到防禦目的，所有軍事行動都按照敵人的具體徵候作後續反應，守勢戰略沒有改變。

國防部作計室聯戰處長林文皇則說，台灣國軍重層嚇阻的能力要從遠程來增加台防禦縱深，一直到我們的境內都要建構打以打擊和嚇阻的戰力。