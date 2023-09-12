副手即將揭曉 郭台銘：14日前會公布

鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片

台灣中選會將於9月13日至9月17日受理獨立參選人總統、副總統人申請連署為被連署人。被問到何時公布副手人選，鴻海創辦人郭台銘 今天表示「就剩2天了」，由於明日郭台銘將出席歐洲商會演講，似乎間接證實將在9月14日正式公布。

郭台銘辦公室發言人黃士修受訪時表示，郭台銘因13日有歐洲商會演講，確定不會在9月13日前往登記，「確實有考慮9月14日」，但都還在規畫中。

郭台銘今走訪南機場夜市。對於外傳副手人選為金管會前副主委李紀珠，郭在受訪時面露微笑，並未證實或否認，他僅說「你們要我透露一點，肯定是女性，但其他你講的名字，我一概不承認。」

提及在野整合，郭台銘說，主流民意大聯盟的溝通管道並未停止，他和柯文哲 、侯友宜3人之間溝通暢通無阻，三人都有共識，必須團結才可勝選。他這邊比較容易，柯文哲有政黨包袱要協調，更遑論國民黨 是百年政黨，要做決定沒那麼快，所以大家要耐心等待。

郭台銘說，主流民意大聯盟的構想並未破局，他和柯侯的溝通管道是暢通的，他一個政治新鮮人秉著一顆為民服務的心，永遠不會改變，「我做決定是要符合人民最大利益，這就是我想做的。」