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高虹安涉豪宅爭議 綠議員：有住戶看到仍住在裡面

中央社新竹市12日電
新竹市長高虹安（中）。（記者林澔一／攝影）
新竹市長高虹安（中）。（記者林澔一／攝影）

新竹市長高虹安涉住豪宅引發爭議，民進黨新竹市議員楊玲宜今天說，市府發聲明稱高虹安住在市區的屋齡15年大樓，但有住戶看到高虹安住在回建築，甚至保時捷仍停放在停車場。

對此，新竹市政府發言人徐千晴向中央社記者表示，相關說明如同前幾日的回應，高虹安確實住在新竹市區的大樓，請民進黨議員不要再跳針，也期盼外界不要以訛傳訛。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天在電視節目上表示，有關高虹安搭名車、住豪宅爭議，新竹市府發出的聲明稿都無法讓民眾接受，明顯是為了要解釋1個謊言，用更多謊言來解釋不合理的事。

楊玲宜說，市府近日發布的聲明稱，高虹安住在新竹市區屋齡15年的社區大樓，但有住戶稱高虹安這周仍住在「回建築」，且日前市府稱是友人協助載送高虹安跑行程的名車保時捷也停在地下停車場，許多市民對高虹安慣性說謊已不以為然。

楊玲宜認為，被指為高虹安男友的李忠庭在新竹市府沒有一官半職，但卻被爆料他指揮市長室秘書，甚至干預市府的活動標案，這樣的行為對高虹安來說，不是斷點、不是防火牆，基本上就是白手套，2人共享市長權力。

楊玲宜說，高虹安與李忠庭似乎知道會遇到什麼質疑，因此設了斷點，根本目無章法，是在玩火，且很快就會引火自焚。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，高虹安在面對諸多爭議，都是先撇清、否認，然後搬出新的解釋後，又會打臉原先的說法，可見她從頭到尾都沒有要嚴肅且誠實面對外界質疑。

劉康彥說，已許多新竹市民認為，高虹安每天忙著這些涉貪的事，在事情被踢爆後，又要花心思去解釋、閃避，怎可能好好處理市政，對高虹安率領的市政已出現質疑及不信任。

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