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路透：日本防衛省將派現役職員駐台 提升安全關係

中央社東京12日綜合外電報導
4名消息人士稱，日本防衛省已指派一名常駐的文職現役職到台灣，這項舉動將提升台日安全關係。圖為台北101及中華民國國旗。(美聯社)
4名消息人士稱，日本防衛省已指派一名常駐的文職現役職到台灣，這項舉動將提升台日安全關係。圖為台北101及中華民國國旗。(美聯社)

4名消息人士稱，日本防衛省已指派一名常駐的文職現役職到台灣，這項舉動將提升台日安全關係，但可能會激怒中國。

日本在台灣沒有設置正式的外交機構，僅透過日本台灣交流協會處理雙邊關係。

日本經濟產業省和外務省等政府機關，目前在日本台灣交流協會台北事務所派駐的都是現役職員，但防衛省擔心中國方面反對，至今都是派遣退役自衛官。相關人士表示，雖然這次也有人提議派遣現役自衛官，但最終仍是派遣文職人員。

路透報導，消息人士還說，日本防衛省將派遣現役人員，以加強情資蒐集並與台灣軍方交流。由於議題的敏感性，消息人士不願透露姓名。

熟悉這次任命的一名知情人士表示，這也是日本支持台灣的「象徵」，知情人士說道：「台灣之前就曾要求由現役防衛省官員來填補這個職位。」

消息人士稱，去年一家日本媒體報導這項消息後，東京擔心北京當局的反應，而將計畫暫停。

日本防衛省表示，只會尋求和台灣建立「非政府」關係。

當被問及新的日本防衛省駐台人員，台灣外交部婉拒置評，但表示「將會繼續加深與日本等志同道合夥伴的合作」。

中國外交部沒有立即回應置評要求。

目前為止未有日本政府高層官員訪台，但近幾個月多名日本議員前往台灣，擴大非正式訪問，以示對台灣的支持。

日本 北京

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