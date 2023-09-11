民進黨：藍白及柯侯面對貪汙就是雙標

民進黨批評藍白及柯侯面對貪汙的態度就是雙標，遇到「愛將」就轉彎。圖／民進黨提供

民眾黨新竹市長高虹安因助理費案遭起訴，最近又被指控接受未申報的名車及豪宅，民進黨 今天表示，藍白兩黨及柯侯面對貪汙的態度就是雙標，遇到「愛將」就轉彎，愛將涉貪都沒事。

民進黨發言人 張志豪表示，民眾黨主席柯文哲曾說「貪汙來自縱容，長官不可能不知情」，以這個標準看國民黨 總統參選人侯友宜 ，就是雙重標準。侯的愛將、新北市石碇區前區長李浩榕涉貪，侯始終迴避閃躲裝沒事。

張志豪說，李涉嫌在2018至2022年間利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄，遭檢調偵辦，又疑似濫用職權，非法核發農業使用證明書供地主不當使用，被檢方依圖利罪諭令交保，侯一樣裝沒事，故意切割自己指派的區長，逃避責任。對於愛將脫序行為，侯友宜始終裝聾作啞，僅由副市長回應來敷衍了事。侯友宜這種袒護愛將的態度，就跟柯文哲袒護愛將高虹安的態度完全一模一樣，毫不遮掩，實在離譜。

至於國民黨新竹縣長楊文科也是袒護愛將的高手，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人戴瑋姍指出，藍白兩黨近期弊案連環爆，對自家人發生事情都是裝聾作啞。新竹縣竹北市十個月內發生五次「天坑」事件，原以為是建商施工不慎造成的工安事件，但經過調查發現，竟是縣府工務處長江良淵涉嫌不法，經檢調搜索後，在家中發現「藏錢筆記本」，更在排水管等多處搜出超過千萬現金，江良淵遭羈押禁見。

戴瑋姍說，江良淵也是楊文科任內，繼2018年時前工務處長林鶴斯遭控收賄後，第二位涉貪的工務處長。新竹縣政府工務處兩位前處長都涉及貪汙，也可能有標案放水的可能，楊文科明顯就是為愛將一路開綠燈，官官相護，一脈傳承貪汙收賄的陋習，好在這些天坑沒有引起公安意外，但也讓楊文科下屬們心存僥倖繼續行走收賄涉貪模式。