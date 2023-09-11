亞洲自由民主聯盟30周年大會 民進黨：台灣並不孤單

民進黨副秘書長楊懿珊（左一）。圖／民進黨提供

亞洲自由民主聯盟30周年大會暨第48屆亞洲自由民主聯盟執委會於今天落幕，民進黨 國際部主任趙怡翔表示，此次大會的主題為「亞洲民主的未來」，集結來自20國家120位代表，屬於重要的區域型會議，包括遠自烏克蘭、委內瑞拉的民主人士也特地赴台出席，代表民主、自由與人權無國界，台灣在捍衛價值的道路上並不孤單。

CALD為亞洲最大的政黨組織之一，其會員包括來自泰國 、菲律賓、馬來西亞、新加坡 、蒙古、柬埔塞及印尼的政黨，民進黨也是創會會員。CALD主席Francis Pangilinan表示，該組織選擇在台北舉行30周年活動，反映著台灣的民主與自由照亮了區域夥伴，啟發了CALD的成員及世界各國。他肯定台灣近年來在婚姻平權、防疫及深化民主的卓越成就，強調民進黨帶領台灣成為世界自由與民主價值的典範。

Francis Pangilinan表示，「今年初中國選擇對CALD進行制裁，這個打壓的舉措團結了CALD在世界各地支持台灣的民主夥伴。今天我們站在這裡，與所有民主自由的捍衛者站在一起，就是要告訴全世界的威權勢力，我們沒有畏懼、更毫不退縮，我們的熱情與使命會帶領我們持續為自由民主奮戰，並終將迎來勝利。

民進黨副秘書長楊懿珊表示，30年前，民進黨作為CALD的創始成員之一，這期間除了民進黨，還有泰國及菲律賓的成員都曾經擔任過執政黨，都是民進黨長期以來重要的戰略夥伴之一。30年後，民進黨成為CALD成員的標竿，甚至是許多亞洲新興民主國家及政黨視為未來要並駕齊驅的對象。未來民進黨會持續強化與英國國際自由聯盟以及CALD的合作，「我們不再只是學習者，更是區域民主化的重要貢獻者。」

民進黨秘書長許立明表示，感謝世界各國的民主夥伴不遠千里而來，民進黨過往努力衝破黨禁、報禁，為台灣的民主與自由奮鬥。未來，民進黨將持續擁抱民主、進步、平等、自由等多元價值，捍衛台灣的主權並拓展國際空間，絕不會對在價值上有所退讓或者對主權做出任何讓步。