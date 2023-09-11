台最新民調：侯友宜支持度超車柯文哲 賴清德36.5%下滑

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。(本報資料照片)

ETtoday新聞雲今天公布總統參選人民調 ，民進黨賴清德36.5%、國民黨侯友宜 29.5%、民眾黨柯文哲 22.9%；賴柯支持度下降，僅侯上升，增加5.3個百分點。

ETtoday新聞雲民調指出，和8月下旬民調相較，賴下滑1.1個百分點，柯下滑1.4個百分點。ETtoday新聞雲8月下旬民調顯示，賴民調37.6%、柯24.3%、侯24.2%。

ETtoday新聞雲的民調是9月8日到9月9日進行調查，樣本數1337人。依戶籍地看，支持賴清德的北部地區有30.9％、中部地區有34.4%、南部地區有49.1%、東部離島地區29.8%。支持侯友宜的北部地區有34.1%、中部地區25.4%、南部地區25.4%、東部離島地區31.7%。支持柯文哲的北部地區有24％、中部地區有26.8%、南部地區16.1%、東部離島地區30.3%。

ETtoday新聞雲最新民調男性樣本數654人，支持賴37%、侯29.4%、柯27.2%。女性樣本數683人，支持賴36.1%、侯29.7%、柯18.8%。

根據ETtoday新聞雲民調指出，總統參選人支持度，20歲到29歲支持度最高的是柯文哲39.2%。30歲到39歲支持度最高的是柯文哲39.9%。40歲到49歲支持度最高的是賴清德44.1%。50歲到59歲支持度最高的是侯友宜41.1%。60歲以上支持度最高的是侯友宜46.7%。