世台會歐台會聯合聲明 籲各政黨堅持台灣主體性

世台會及歐台會聯合年會9日起在立陶宛首都維爾紐斯舉行，當開幕活動唱到「美麗島台灣翠青」這一句歌詞，在場300位台僑紛紛開始起立合唱。(中央社)

成立將近半世紀的兩大民間台僑團體世台會與歐台會，在今天的立陶宛 年會閉幕式上發表聯合聲明，呼籲台灣加強本土教育 、加強全民防衛意識、台灣各政黨應堅持台灣主體性，並與友善國家建立民主價值供應鏈 。

世界台灣同鄉會與歐洲台灣協會9、10日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉辦2023聯合年會，集合了來自約20國的逾300位海外台灣人，是東歐歷來最大型台僑活動，並有立陶宛經濟、文化兩位部長出席致詞的高規格禮遇。

聯合聲明強調，「不管走得多遠，家的方向永遠在台灣的方向」。世台會與歐台會自1970年代成立以來，秉持自由民主價值，結合國際友台人士，為台灣發聲。

聲明指出，全球地緣政治處於衝突高點，國際對台灣未來發展走向的關注高度前所未見，「時局越紛亂，我們的腳步必須更穩健；氛圍愈嚴峻，我們應該更加自信從容」。

聯合聲明提出以下6點呼籲：

1）加強本土教育，讓台灣人更了解自己的土地，創造自信、多元的台灣文化。

2）堅守民主自由討論原則，從教育中培養思辨的能力，加強抵抗假資訊、認知戰的意識。

3）正視中國與台灣親中派的媒體戰及滲透戰，制定有效政策法規防制假消息以及揭露媒體的資金來源，尤其是社群媒體。

4）台灣的政黨應該堅持以台灣為主體，進行良性互動的正常政策討論。

5）加強台灣全民防衛意識。捍衛和平最好的方式，就是加強自己的力量。

6）拋棄盲目無差別的「等距外交」幻想，結合擁有共同價值的友善國家，建立民主價值供應鏈，互相支持。