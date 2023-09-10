我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者于建嶸：我是學者，不是告密者

拜登：中國經濟動盪不會導致台海戰爭 恐已無昔日能力

世台會歐台會聯合聲明 籲各政黨堅持台灣主體性

中央社維爾紐斯10日專電
世台會及歐台會聯合年會9日起在立陶宛首都維爾紐斯舉行，當開幕活動唱到「美麗島台灣翠青」這一句歌詞，在場300位台僑紛紛開始起立合唱。(中央社)
世台會及歐台會聯合年會9日起在立陶宛首都維爾紐斯舉行，當開幕活動唱到「美麗島台灣翠青」這一句歌詞，在場300位台僑紛紛開始起立合唱。(中央社)

成立將近半世紀的兩大民間台僑團體世台會與歐台會，在今天的立陶宛年會閉幕式上發表聯合聲明，呼籲台灣加強本土教育、加強全民防衛意識、台灣各政黨應堅持台灣主體性，並與友善國家建立民主價值供應鏈

世界台灣同鄉會與歐洲台灣協會9、10日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉辦2023聯合年會，集合了來自約20國的逾300位海外台灣人，是東歐歷來最大型台僑活動，並有立陶宛經濟、文化兩位部長出席致詞的高規格禮遇。

聯合聲明強調，「不管走得多遠，家的方向永遠在台灣的方向」。世台會與歐台會自1970年代成立以來，秉持自由民主價值，結合國際友台人士，為台灣發聲。

聲明指出，全球地緣政治處於衝突高點，國際對台灣未來發展走向的關注高度前所未見，「時局越紛亂，我們的腳步必須更穩健；氛圍愈嚴峻，我們應該更加自信從容」。

聯合聲明提出以下6點呼籲：

1）加強本土教育，讓台灣人更了解自己的土地，創造自信、多元的台灣文化。

2）堅守民主自由討論原則，從教育中培養思辨的能力，加強抵抗假資訊、認知戰的意識。

3）正視中國與台灣親中派的媒體戰及滲透戰，制定有效政策法規防制假消息以及揭露媒體的資金來源，尤其是社群媒體。

4）台灣的政黨應該堅持以台灣為主體，進行良性互動的正常政策討論。

5）加強台灣全民防衛意識。捍衛和平最好的方式，就是加強自己的力量。

6）拋棄盲目無差別的「等距外交」幻想，結合擁有共同價值的友善國家，建立民主價值供應鏈，互相支持。

教育 立陶宛 供應鏈

上一則

表演特技？彰化拖吊車「疊疊樂」 警方要開罰

下一則

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

延伸閱讀

男籃世界盃／三分雨克立陶宛 拉脫維亞奪第5名

男籃世界盃／三分雨克立陶宛 拉脫維亞奪第5名
聲援台灣加入聯合國 矽谷台僑集資買主流媒體廣告

聲援台灣加入聯合國 矽谷台僑集資買主流媒體廣告
男籃世界盃／唐西奇29分白搭 斯洛維尼亞僅能爭第7名

男籃世界盃／唐西奇29分白搭 斯洛維尼亞僅能爭第7名
男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

熱門新聞

示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32

超人氣

更多 >
梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉

自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制