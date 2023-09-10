台北大直坍塌案 基泰建設董座陳世銘鞠躬致歉、辭職

針對台北市中山區大直街民宅傾斜下陷案，基泰建設10日下午在證交所召開重訊記者會，董事長陳世銘（右）親自出面說明，會中除鞠躬致歉外，也表示將請辭董事長一職。（中央社）

台灣基泰建設位於台北市大直的建案「基泰大直」7日發生坍塌，結果導致附近公寓都發生傾斜下陷，神隱多日的基泰高層終於在台北時間10日下午出面道歉，董事長陳世銘表示，絕對負責到底，並辭去董事長職務。

在事故發生，造成逾400人無家可歸，8日開盤後，基泰股價也跌停鎖死，收在13.35元台幣（約0.41美元）。而北市府已向法院聲請假扣押，總聲請扣押金額6195萬9982元台幣（約191萬9768美元），包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用；市民房屋受損部分，也正在準備第二波的假扣押。

連日神隱的基泰高層，包括陳世銘、總經理馮先勉與會計經理林家正10日終於在證交所舉行重訊記者會。陳世銘表示，懷著沈重的心情主持記者會，主管機關很早就希望基泰能夠說明，精神與人力、物力都用在解決工地與鄰房安全，因此向各界致歉。

台北市副市長李四川上午也表示，已經與基泰達成三點共識，基泰建設答應提撥1億元台幣（約309.84萬美元）到市府指定銀行信託，用來支應救災、復原及安置經費；若房屋傾斜的25戶居民不願意接受市府安置方案，希望自己租房，基泰建設將負擔三年租金 ，同時基泰也承諾全力配合傾斜房屋的重建，無論由基泰建設蓋回去或市府以公辦都更方式處理。

陳世銘表示，25戶受災戶重建成本估算約2.475億元，而基泰的存款與定存餘額還有38億元，不致影響財務調度，而昨日已經與受災戶閉門開會，超過七成住戶表達願意與基泰合作的意願，但為免遭誤解，接下來會與市府、住戶共同協商後，再決定後續方案，但一定負責到底。