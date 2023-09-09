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愛犬Bella離世 蔡英文籲珍惜與毛小孩相處時光

中央社台北9日電
蔡英文在臉書透露，2016年領養的退役導盲犬Bella日前已離世。(截取自蔡英文臉書)
蔡英文在臉書透露，2016年領養的退役導盲犬Bella日前已離世。(截取自蔡英文臉書)

今天是台灣的狗狗節，總統蔡英文在臉書透露，2016年領養的退役導盲犬Bella日前已離世，她將永遠記得Bella開心的樣子，也希望民眾珍惜與毛小孩相處的時光，因為對狗狗來說，飼主就是牠們的「全部」。

蔡英文2016年自惠光導盲犬學校領養3隻退役犬Bella、Bunny和Maru，她今天說，過往訪客來官邸時，都會將最可愛的狗家人介紹給訪客，而Bella是3隻退役導盲犬中個性最冷靜，過去擔任教育宣導犬時，幫助視障朋友進行導盲犬引導體驗，也參與了許多宣導活動，讓更多人能夠認識導盲犬。

「Bella前陣子在睡夢中安詳離開了」，蔡英文說，導盲犬的一生，從新生幼犬、寄養家庭生活、專業訓練期，之後成為合格導盲犬，雖然她只參與了Bella最後的退休生活，但這段時光彌足珍貴。

蔡英文回憶指出，Bella趴坐時喜歡前腳交疊，端莊又有氣質，相信Bella只是換了一個方式存在，應該也還在繼續陪伴她以及其他貓狗弟妹，她會將Bella開心的模樣永遠記在心中，「Bella，謝謝你成為我的家人」。

她說，每隻狗狗與人類相伴的時光，可能只占據了生命中的「一部分」，但是人類對狗狗來說，卻是跟著牠們成長與離去的「全部」，希望各位毛家長，都能好好珍惜和家中毛小孩相處的時光。

蔡英文 退休 教育

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