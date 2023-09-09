柯文哲猛批賴清德「台南神話」破功：新潮流不倒 台灣不會好

柯文哲參選總統今天在台南成立第一個競選總部。(記者周宗禎／攝影)

民眾黨主席柯文哲 台北時間9日在台南成立第一個競選總部。不回應在野黨整合、郭台銘等相關問題，但針對民進黨 與賴清德 火力全開，強調台灣應該是中美兩大國的橋樑、而不是棋子，更指賴在台南的神話早就破功，還高喊「新潮流不倒、台灣不會好」。

柯文哲質疑民進黨治國無方，批政府「對的事情不做、不對的事情一直做還很懶惰」，賴清德在台南的10億元港尾溝溪整治疏洪道，完工典禮辦完大水一來就崩塌。身為醫生卻對各方質疑的疫苗採購、3+11視若無睹。

柯文哲說，台南是台灣歷史文化的發源地，以前的大學同學從台南來的最有氣質、應該是這樣子的文化背景培養的。但台南現在卻好像只剩下光電爐、渣88槍、喝花酒、賄選。

他說，在正常的國家最重要的是「政府講話是可信的」，賴清德不但在台南治水神話早就破功，還曾經當面向他說台灣北部因為機組發電不足缺電、深澳電廠應該要蓋，還朔，「你要相信我」，沒想到兩星期後卻看他在電視上宣布不缺電不用蓋，現在又說缺電了，所以一定要蓋三接天然氣接收工程。

他還說，回想起23年前的時候、「阿扁第一次選總統、我還是醫界的大樁腳」，但最讓人感傷的是，當年陳定南喊出的「清廉、勤政、愛鄉土」，現在在民進黨身上看不到，這23年來竟然墮落這麼快。