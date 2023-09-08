台北大直樓塌 郭台銘點出建商3問題「就是政治獻金大戶」

鴻海創辦人郭台銘。(取材自郭台銘臉書)

鴻海創辦人郭台銘 台北時間9日在臉書貼文表示，蓋房子變拆房子，總是放任建商的政府與政治人物，你還要忍多久？「過去我曾嚴肅提過，全台都更與危老重建已經失控，缺乏監管機制與定型化契約範本，政府放任建商坑殺人民，老百姓一不注意，就有可能掉進無法回頭的深淵裡。」

然而，他說，現實情況更超乎預料，基泰大直建案竟然造成大直街94巷一帶民宅下陷，一樓甚至直接消失，無人傷亡已是不幸中的大幸。然而，接下來的賠償處置才是重點，否則一戶五萬的慰問金，對於受災戶根本是二次打擊。政府更必須得保護受害人，不讓他們被趁火打劫！

他表示，從企業管理的角度來看，一個品牌要成功，仰賴對產品嚴格的檢測 品管。居住正義人人都在喊，但政府卻不當百姓靠山，人民總是拿無良建商沒轍，要怎麼取信於民？

他指出，現在開始，請大家高度關注一個事實：台灣缺乏對於建商的約束，敢對建商開刀甚至大小聲的政治人物，一個都沒有。以下三大問題，也從來沒有真正被解決過：

一、綜觀全台各地工程，欠缺整體工安意識與基礎防護，不斷傳出工安事故，甚至影響到無辜市民。台中建案吊臂墜落砸中捷運，導致靜宜大學法律系助理教授不幸喪生，各位還記得嗎？

二、這幾年建案大幅增加，也冒出不少「一案建商」，或是因為原物料上漲，導致爛尾樓 頻傳。別的不提，連蔡英文總統親自出席過的危老重建案，也有爛尾樓的存在，政府對建商的把關全然不足，人民也毫無保障。

三、全台都更與危老案件數增加，施工量能不足外也導致問題頻傳，完工後品質不佳也有所聽聞，各地更不時傳出路面坍塌與出現天坑，或是房屋鄰損相關爭議。

他強調，不管你支不支持郭台銘，請拿這些問題去問你支持的候選人，他們應該不敢對建商大小聲。我可以直接回答各位，以上三大問題的根源，就是建商為台灣政治人物的政治獻金大戶，不分顏色，甚至有人背後就是建商。所以每有相關爭議，願意為民喉舌的政治人物如鳳毛麟角，不然就是高高舉起、輕輕放下，走場戲碼後雲淡風輕，只留下受害屋主在哭泣。

他說，我郭台銘不需要錢，全台只有我不會被利誘，只有我會敢對建商大小聲，我主張必須要委由公正第三方或獨立機關，去建立一套對房屋品質、建商標準的監管認證機制。

郭台銘說，我出來選不是要賺錢，是要幫人民拿回屬於自己的乳酪！我會為主流民意，打造一個被合理監管的居住市場！