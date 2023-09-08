北市大直民宅下陷 技師:安全監測系統未發揮多處環節失靈

台北市中山區大直街94巷弄內一處建築工地因地下室施工造成鄰房傾斜下陷。中央社

北市大直街94巷民宅傾斜下陷案，土木大地技師林四川表示，最大遺憾是工地安全監測系統未發揮作用，且多處環節失靈，如對軟弱土層輕敵、誤判連續壁影響、沒結構審查等。

台北市中山區大直街94巷弄內一處建築工地因地下室施工造成鄰房傾斜下陷，北市府指出，此工地起造人為基泰建設公司，7日下午進行地下室開挖工程時，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的大直街94巷周邊房屋下陷，旁邊道明外僑學校產生圍牆塌斜及運動場跑道都有裂縫。

土木大地技師林四川晚間接受中央社記者電訪時表示，大直民宅陷落案可謂「先天不良加後天失調」，此處是基隆河舊河道附近，土質本就鬆軟，加上連續壁貫入深度不足，雖有做地層改良，卻又沒達到預期效果。

林四川說，建商開發深度才11公尺多，工程本身很簡單，但會演變成如今局面，不僅是對該地地質「輕敵」，更是多處人為環節失靈的結果。

林四川指出，民眾數月前就投訴房子有裂縫，建管處雖然有會勘，最後因當時做連續壁且未開挖，認為無直接關聯；但其實用經驗判斷，這麼軟弱的地層在連續壁施工階段就會有影響，建管處認定與工地無關，「我認為是有點誤判」。

林四川表示，且現在行政技術分離，建管處就只管行政，將專業技術面都交由公會處理，可能也造成建管處本身對工程的眉角與警覺心不夠，前期出現輕微的民房龜裂，有經驗的施工者就會多留心。

林四川說，整起事件最痛心的是工地的安全監測系統沒有發揮作用，否則如此重大災害，一般來說至少一週前就會有警示，如中間柱上浮、連續壁承受壓力過載、變形量比預期大等。如果有預先示警，至少可以補救，不會演變至此。

另外，林四川指出，基泰建設以開挖11.95公尺的方式規避結構審查，但北市其實另有規定，在發生過災害的特殊地質地區，開挖深度超過7公尺就要送結構審查。

林四川表示，這些範圍包含信義計畫區、基隆河（士林段）新生地、北投區公館路沿線、士林蘭雅地質敏感地區等，偏偏沒有包含此次事發地，因為以前地下室沒挖這麼深，大直也還不是高度開發地區。

林四川表示，要改良這麼軟弱的地質，樁柱要做得很密，「白話說就是要花很多錢」，而且改良目標也不盡相同，有些要抗隆起、有些要抗變形，如果當初有送結構審查，應該就會有人提醒此處地層改良，易淪事倍功半。

林四川並說，事發地離山很近，就代表離岩盤很近，而建商做了24公尺的連續壁，其實再多做個2公尺30公分左右、直接把連續壁做到岩盤裡面，雖然會比較難開鑿，但也就會更穩固。

林四川另指出，因為靠近山，山的地下水與此處連通，可能有好幾十公尺的水壓，稱為「壓力水頭」，如果沒有事先探測並挖解壓井，水壓就很容易把土頂起來。

林四川嘆，技術問題都可以克服，基泰建設也是老牌公司，一定都有經驗跟能力處理，「以台灣現在的土木經驗還發生這種事，其實很遺憾」。

林四川表示，正因為深開挖工程變數多、涉及很多經驗，稍微欠缺考慮就會出大事，監控系統才這麼重要，事關實際狀況是否與設計一致；而像捷運 系統這種動輒開挖3、40公尺的工程都在做，如今深度僅11公尺多的建案卻釀大禍，「輕忽了，大家真的輕忽了」。