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大直塌陷案╱遭爆收基泰政治獻金 王鴻薇：均照規定、依法申報

中央社台北8日電
台北市大直街94巷周圍疑因建案工程，造成民宅傾斜、塌陷，周遭地面也多處龜裂。記者余承翰／攝影
台北市大直街94巷周圍疑因建案工程，造成民宅傾斜、塌陷，周遭地面也多處龜裂。記者余承翰／攝影

基泰建設施工意外釀台北市大直街民宅坍塌，民進黨質疑國民黨立委王鴻薇曾收基泰建設的政治獻金。王鴻薇今天晚間受訪時重申，政治獻金均照規定、依法申報。

民進黨發言人林楚茵、新竹市立委參選人林志潔與新北市立委參選人吳崢，今天上午召開「藍白官場現形記」記者會，質疑王鴻薇去年、今年共計收受建商基泰建設新台幣30萬元政治獻金，是否因此護航建商、無視住戶陳情。

有關曾收受基泰建設2次、共30萬元政治獻金，王鴻薇今天上午回應媒體詢問時說，政治獻金依法申報、公開申報，「但是不會因此減少我任何的監督」。

王鴻薇今天中午在臉書發文重申立場，要求基泰建設在台北市應全面停工，指基泰建設施工造成災損，經過事實認定後確認違失，建商也承認施工不慎，應負起最大責任，善後拆除重建及相關的賠償，必須要求建商負百分之百的責任。

另外，吳崢今天下午在臉書發文說，上午在記者會質疑王鴻薇和基泰建設間的關係後，王鴻薇下午接受媒體訪問回應，說基泰建設的2筆政治獻金，來自一位從商的媒體前輩，「以基泰建設名義捐獻」。

吳崢質疑，王鴻薇這是在「自揭違反政治獻金法嗎？」政治獻金法第14條規定，「任何人不得以本人以外之名義捐贈」，若違反規定「按其違反規定之捐贈金額處二倍以下之罰鍰」。

對於吳崢的質疑，王鴻薇今天晚間回應中央社記者詢問時說，民進黨正在有系統的動員攻擊她，她不理會吳崢等人說什麼、寫什麼，吳崢此時無非是想蹭熱度。

王鴻薇重申，政治獻金均照規定、依法申報；如果吳崢覺得有問題，歡迎去向監察院舉發。

至於是否曾向媒體說過基泰建設的2筆政治獻金，來自從商媒體前輩「以基泰建設名義捐獻」，王鴻薇回應中央社記者進一步詢問時表示，她不理會吳崢等人，重申「政治獻金都按照相關規定」。

基泰建設建案施工不慎，導致附近民宅倒塌意外，賠償金估逾10億元。記者余承翰／攝...
基泰建設建案施工不慎，導致附近民宅倒塌意外，賠償金估逾10億元。記者余承翰／攝影

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