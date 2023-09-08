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超思蛋出口、到岸有價差 鄭文燦：不用運費和保險嗎？

記者劉宛琳／台北即時報導
台灣行政院副院長鄭文燦（中）。記者曾吉松／攝影
台灣行政院副院長鄭文燦（中）。記者曾吉松／攝影

超思進口巴西蛋報價3.41億元，抵台變4.7億元，被外界質疑中間價差1億元。台灣行政院副院長鄭文燦下午接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪表示，從出口價和到岸價被指價格不一樣，「難道中間不用運費（船期45天）、保險嗎？船公司幫你做白工？」這種批評是根本不了解貿易和食安。

鄭文燦表示，在野汙名化超思進口蛋，指政府有人圖利，甚至要告農業部部長陳吉仲，陳還被在野指與進口蛋商是朋友，但陳根本不認識。主持人詢問，沒有在野黨指控的這些項目？鄭文燦強調：「當然沒有」。在野黨是為了批評而批評，想要製造官商勾結、有人圖利的印象，不管真相如何。

對於外界指控超思有政府人脈，鄭文燦表示，若不看超思的聲明，先看超思是否符合政府規定的四個條件，他要問的是，有哪一個環節是不合法、不合理的？唯一大家講的是資本額比較小，去年成立的一家公司，今年有歇業又復業，大家可以去看他整個過程有哪裡不合法。

鄭文燦表示，外界質疑超思進口蛋的出口價和到岸價不一樣，難道中間不用運費、保險嗎？那個價差就是運費和保險，45天的船期，低溫運送加保險，這個不用錢？船公司幫你做白工？這種批評是根本不了解貿易和食安，對台灣蛋的生產也不了解，只要能夠說嘴，先說再說。

主持人詢問，在經過了這一波質疑後，這些蛋商接下來還會進蛋嗎？鄭文燦表示，9個蛋商聲明沒有暴利也沒有發國難財，想幫助政府解決問題，但這一回他也很擔心，未來政府和民間貿易商合作的模式，如果大家都不來幫忙，未來萬一真的有缺口，會遇到第二輪的困難。

國民黨總統參選人侯友宜說要請農業部對他提告，鄭文燦說，如果這些告陳吉仲所謂的瀆職、貪汙不成立，侯友宜必須為他這句話負起連帶責任，因為侯友宜認為這些告陳吉仲的人都是對的。這都是選舉的動作，為了選舉製造的話題。但台灣是成熟的民主社會，凡是要有證據，不能用猜測代表事實。

鄭文燦表示，進口的合約書也很清楚，可以看哪一個有違反採購法，超思公司的報價單價格最低，事後也無法造假，所有雞蛋進口的文件都還在，全部找得出來。

此外，鄭文燦說，在野其中一個批評是，民進黨總統參選人賴清德見過巴西台商會的人，有人懷疑僑委會主委徐佳青、副主委阮昭雄幫巴西的台商做雞蛋進口賺很多錢，做選舉經費，所以阮昭雄就開告了。這是亂打一通。

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