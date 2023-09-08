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宋濤會宋楚瑜 雙方：共謀中華民族偉大復興

記者陳宥菘／即時報導
親民黨主席宋楚瑜近日率團赴中國廣東中山市參加「第五屆海峽兩岸中山論壇」，並在8日與國台辦主任宋濤會面。圖為論壇7日開幕式現場，宋楚瑜(右二)、宋濤(右三)。（中國台灣網）
親民黨主席宋楚瑜近日率團赴中國廣東中山市參加「第五屆海峽兩岸中山論壇」，並在8日與國台辦主任宋濤會面。圖為論壇7日開幕式現場，宋楚瑜(右二)、宋濤(右三)。（中國台灣網）

親民黨主席宋楚瑜近日率團赴中國廣東中山市參加「第五屆海峽兩岸中山論壇」，並在8日與中共中央台辦、國台辦主任宋濤會面。宋濤表示，希望親民黨堅定堅持「一個中國原則」，以實際行動反對台獨分裂和外部勢力干涉，並推動兩岸關係重回和平發展正確軌道；宋楚瑜回應，親民黨一貫主張「兩岸一中、反對台獨」。

中國台灣網報導，第五屆海峽兩岸中山論壇7日在廣東省中山市開幕，論壇為期三天，海峽兩岸和港澳地區各界人士2,000多人參加。台灣方面，有國民黨前代理主席林政則、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等人出席開幕式；中國方面有國台辦主任宋濤、中共廣東省委書記黃坤明等出席開幕式。

該論壇以「弘揚中山先生奮鬥精神共謀中華民族偉大復興」為主題，圍繞「孫中山的發展觀與中國式現代化」、「深化兩岸經貿合作、共謀高質量發展」、「弘揚孫中山愛國思想與傳承中華優秀傳統文化」等議題進行3場分論壇研討交流，並有孫中山歷史文化探尋營等5場交流活動。

新華社報導，宋濤8日於中山會見宋楚瑜。宋濤提到了習近平所述的「兩岸關係和平發展是兩岸同胞順應歷史潮流作出的共同選擇」，他並表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是台灣同胞的共同心聲。他還說，當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。

宋濤表示，希望親民黨堅定堅持「一個中國原則」，以實際行動反對台獨分裂和外部勢力干涉，同台灣各界有識之士一道，加強兩岸交流合作，努力推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，積極參與中華民族偉大復興的進程。

據新華社報導，宋楚瑜指出，親民黨一貫主張「兩岸一中、反對台獨」，希望兩岸進一步密切交流合作，相向而行，共謀中華民族偉大復興。

中共 國民黨 習近平

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