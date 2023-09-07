北市大直民宅傾斜案早有跡象？ 屋主批市府處理慢半拍

台北市大直一處都更重建海砂屋建案，晚間出現建案施工時造成鄰樓傾斜 圖／議員陳怡君提供

北市中山區大直街94巷周邊民宅傾斜，造成附近159居民疏散，安置於附近學校和旅館，市長蔣萬安、副市長李四川前往現場坐鎮，一名屋主表示當初建商動工就發現房子有傾斜狀況，向相關單位反應卻沒結果，導致意外發生，要求建商、市府都應負起責任。

大直街94巷周邊昨晚傳出民宅傾斜，市府在昨晚上8點34分接到通報，接著晚上10點49分大樓下陷，一樓變成地下室，原本5樓變4樓，市府擴大疏散35戶、144人，凌晨0時多則擴大疏散至159人。

台北市長蔣萬安、副市長李四川等人，稍早前往指揮所坐鎮，看完現場後，蔣也上接駁巴士探望前往安置旅館民眾，並向民眾表示，後續照顧，市府會盡可以給予協助，目前安置在附近學校和周邊旅館。

北市府凌晨也宣布，大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西，為管制區域，請人車勿入，現場也陸續有工程車進入，進行後續處理，蔣萬安也將在明早再度前往現場了解狀況。

一名許姓屋主接受訪表示，昨晚8點左右，租戶在房內聽到一個崩裂聲音，目前被判斷是因連續壁有破口；而晚上10時左右整個屋子下陷，整個2樓變成1樓了，1樓變成地下室，全部不見了，他指出，先前就出現類似傾斜狀況，2個多月前建商請監工單位請台北市某家技師公會，勘驗後說不影響結構。