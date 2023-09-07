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破冰 傅崐萁牽手喊「支持侯友宜」

記者王燕華、王思慧／花蓮即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）在花蓮與立委傅崐萁（左）同台，傅喊「支持黨提名人侯友宜」。記者王燕華／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）在花蓮與立委傅崐萁（左）同台，傅喊「支持黨提名人侯友宜」。記者王燕華／攝影

國民黨總統參選人侯友宜繼上月拜訪雲林張家，7日再以市政交流名義赴花蓮拜會立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦。侯向滿場支持者喊話，要求支持傅等黨籍立委高票連任，讓藍營在立法院過半；傅也拉著侯的手喊出「請支持黨提名的候選人侯友宜」。

距大選投票僅剩約4個月，侯友宜積極整合藍營地方山頭，7日赴花蓮拜會徐榛蔚，徐請假在縣府門口迎接，副議長徐雪玉等10多名議員到場；侯隨後轉往國民黨縣黨部，傅崐萁在門口接待，2人和立委鄭天財等黨員合體開輔選會報。

侯友宜致詞時，批評中央對花東的照顧資源不夠，分配需要考量偏遠縣市，以及土地面積、面臨山海問題等，讓花東得到更完整的照顧。他表示，花東快速公路可以兼戰備、醫療及農產品運輸路線，一定要快做，讓花蓮人有一條安全快速的道路，國家也有個好的戰備道路。

侯說人生只有一個願望，就是讓中華民國台澎金馬能夠平安，選總統就是要保護中華民國、保護台灣的安全，讓下一代子孫在這裡永續繁榮安定，過好日子。他也向在場支持者喊話，要讓傅崐萁、鄭天財高票連任。

傅崐萁說，明年大選若總統沒拿到，一切都是枉然，一定要整合所有力量下架民進黨，打鐵要先強身，國民黨必須先固本，「請支持黨的提名人侯友宜」，唯有大家同心協力、政黨輪替，台灣才有安定繁榮的明天。

最後侯轉往縣議會和議長張峻等人便當會，議員魏嘉賢等人手拿「侯總統加油」、「全力支持侯總統」、「侯總統勇者無懼」、「侯力凍蒜」等列隊歡迎，侯微笑逐一握手、合影。張峻也和民眾黨總統參選人柯文哲親近，他表示，支持侯的心不變，但希望藍白可以合作，能形成「侯柯配」，才有機會贏得選舉。

今年3月，國民黨中央選舉策略會報成員包括傅崐萁、台南前議長李全教等人，侯友宜臉書發文指「拒絕黑金在任何政黨出現」、「黑金不能復辟」；傅後來捲入性騷疑雲，侯辦再公開要求黨中央積極調查，不能寬貸，兩人關係陷冰點。國民黨7月下旬全代會提名侯參選總統，當天唯一缺席的就是徐榛蔚；同晚，徐和傅崐萁在花蓮與鴻海創辦人郭台銘同框，互動熱絡。

【記者鄭媁／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜7日到花蓮，被視為與立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚「破冰」。鴻海創辦人郭台銘7日晚受訪時僅表示，民意大於黨意，他願意花時間傾聽老百姓心聲，以作為政見，而不是一群坐在辦公吹最冷氣寫出來的政見。

此外，郭台銘團隊原擬採取的科技連署傳出卡關，是否擔心連署進度？郭笑說，回想起BNT疫苗，「卡關我很習慣」，相信連署會在廣大民意支持下順利達成目標。至於外傳一份連署300元，郭台銘反問，老百姓拿出身分證來，有那麼便宜嗎？「我郭台銘絕對不做這種事。」

侯友宜 國民黨 郭台銘

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