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中共藉「國父孫中山」促統 台陸委會：改個人會好一點

記者陳政錄／即時報導
圖為位在廣東中山的孫中山紀念館。(報系資料照)
圖為位在廣東中山的孫中山紀念館。(報系資料照)

中國7日在廣東中山，舉辦第五屆海峽兩岸中山論壇，對於外界關注中共當局藉「國父孫中山」促統，台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏7日直言，孫中山先生創立的是「中華民國」，而不是「中華人民共和國」，如果要做統戰，「我想改一個題目，改一個人選，或許會好一點」。

由中國國台辦成立的海峽兩岸關係研究中心，7日在廣東中山市舉辦以「揚中山先生奮鬥精神 共謀中華民族偉大復興」的第五屆海峽兩岸中山論壇，邀請兩岸20個單位參與協辦、250名商界嘉賓參加系列活動。

對於外界關注，中共當局藉「國父孫中山」促統，詹志宏在7日的陸委會例行記者會上，做出上述表示。他坦言，中方對孫中山先生這樣的利用，我實在不好去做評論。

詹志宏接著說，因為畢竟孫中山先生創立的是「中華民國」，而不是「中華人民共和國」，如果要做統戰，「我想改一個題目，改一個人選，或許會好一點」。

另就中國日前頒布2023年版標準地圖，詹志宏說，該地圖發布後，包括我國在內已有十幾個國家表示反對，因為中方擅自擴張領土，改變區域的和平、穩定現狀，對於我方來說，把台、澎、金、馬和東沙、南沙等包括在內，外交部等有關機關都已表達嚴正抗議。

詹志宏繼續舉例，中國此舉已非第一次，今年三月時其「前外長、消失的那一位（秦剛）」，曾在記者會拿一本小紅書，說根據「中華人民共和國憲法」台灣是他們的，這樣自說自話、自欺欺人的行為，我方不會接受，而且要表達嚴正的抗議跟譴責。

對於中國《治安管理處罰法》，對在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌者規定罰則，詹志宏也回應說，這都是非常模糊的概念，可能任憑執法者擅自認定，這對於往來兩岸，以及全世界各國到中國旅行的人，都一定會造成很大的困擾。

華人 中華民國 中共

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