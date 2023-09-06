我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚇阻中國 五角大廈宣布「複製計畫」擴產武器

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

行政院開太魯閣事件檢討 立委批運安會不肯認錯

記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣號事故列車車廂日前發現頭蓋骨、多件遺物，引發爭議。(本報資料照片)
太魯閣號事故列車車廂日前發現頭蓋骨、多件遺物，引發爭議。(本報資料照片)

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦昨邀集各單位檢討，據掌握，台鐵官員認為，法院還在審理、運安會後續還要調查，因此保留車廂，但運安會指出，是調查事故經過，並未要求台鐵不能清理車廂。行政院政務委員羅秉成在會上認為，從來沒有封存兩字，保留意思不是不用清，台鐵有很大誤解。

不過，立委趙正宇認為，在運安會結案前，按照運輸事故調查法規定，只有運安會可以破壞車體、細部檢查，這絕對是運安會的重大疏失；台鐵認錯道歉是第一步，後續處置檢討才是重中之重，但運安會時至今日連主動承認自身錯誤都做不到，完全無法接受。

行政院也在會後指出，所尋獲疑似人類骨骸，由桃園地檢署、基隆地檢署盡速協調法醫研究所比對確認被害人身分，確認後將被害人身分資料造冊，統一交花蓮地檢署聯絡家屬。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，當時有為49位罹難者建檔造冊，也有留下家屬聯絡方式。經法醫採集遺骸DNA後，若身分比對出來，地檢署會主動聯絡家屬指認，是否要領回或直接處理掉，以被害人家屬的意願為主。現在比較擔心事故過了2年多，會聯繫不上家屬，不過地檢署仍會努力連絡上。

鄭文燦昨開檢討會，行政院秘書長李孟諺、政委羅秉成、吳澤成等人和交通部、台鐵局、運安會、法務部、衛福部和內政部等單位官員都到場。

據了解，台鐵局官員昨在檢討會上指出，檢警發還車廂後，行政院前院長蘇貞昌去年2月接見家屬，其中1大訴求就是原狀保留事故車廂，台鐵考量法院還在審理，運安會續調查，因此車廂需要保存維持現況，直到第7、第8車廂到富岡機廠，都沒動也沒清。

官員坦言，當時並未想到車上還有骨骸，只是希望證據保留，維持現狀，但此事卻有疏漏，未來會檢討重大事故車廂，必須要有清車的作業規定，並會同各單位清點。

但運安會官員反駁，當時派遣18名人員進入事故車廂調查，以拍攝記錄車廂受損，逃生設備使用情形、尋找記錄器內容等為主，不會翻動其他物品，且每次都會會同台鐵等相關人員進入，最後一次進入車廂是2021年4月27日，後續留給台鐵處理。

運安會官員指出，所有參與人員包含台鐵局，對調查事證都可以提出質疑 ，事證保留到調查作業結束，期間不會影響其他單位作業，比如說「清理車廂」， 且相關調查人員均可持續進入車廂進入作業。

羅秉成認為，從來沒有封存兩字，保留意思不是不用清，台鐵有很大誤解，也不要說是蘇院長如何指示原狀保留，保留是指車廂保留下，不是什麼東西都要保留，車廂本就該清理。

鄭文燦在會中裁示，不是要把責任推給誰，但確實有疏失，車廂交給台鐵一定要清理，檢警和運安會也要參加，未來移交車廂保管，應該邀檢警、運安會和家屬代表和專家等做最後清理，避免有遺漏，確定沒問題，再將事故車廂現況保留。

台鐵 內政部 DNA

上一則

三智庫打造國家希望工程 賴展現兵力向柯侯宣戰

延伸閱讀

新聞評論／鄭文燦的理屈氣壯 看民進黨黯然政治操守

新聞評論／鄭文燦的理屈氣壯 看民進黨黯然政治操守
冷眼集／農業部遮遮掩掩 反引爆政治災難

冷眼集／農業部遮遮掩掩 反引爆政治災難
新竹球場翻版? 桃捷機廠遷址 議員：前市府爛泥充數

新竹球場翻版? 桃捷機廠遷址 議員：前市府爛泥充數
im.B 詐騙案 主嫌求重刑 鄭文燦遭列他字案

im.B 詐騙案 主嫌求重刑 鄭文燦遭列他字案

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26

超人氣

更多 >
血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃