行政院開太魯閣事件檢討 立委批運安會不肯認錯

太魯閣號事故列車車廂日前發現頭蓋骨、多件遺物，引發爭議。(本報資料照片)

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦昨邀集各單位檢討，據掌握，台鐵 官員認為，法院還在審理、運安會後續還要調查，因此保留車廂，但運安會指出，是調查事故經過，並未要求台鐵不能清理車廂。行政院政務委員羅秉成在會上認為，從來沒有封存兩字，保留意思不是不用清，台鐵有很大誤解。

不過，立委趙正宇認為，在運安會結案前，按照運輸事故調查法規定，只有運安會可以破壞車體、細部檢查，這絕對是運安會的重大疏失；台鐵認錯道歉是第一步，後續處置檢討才是重中之重，但運安會時至今日連主動承認自身錯誤都做不到，完全無法接受。

行政院也在會後指出，所尋獲疑似人類骨骸，由桃園地檢署、基隆地檢署盡速協調法醫研究所比對確認被害人身分，確認後將被害人身分資料造冊，統一交花蓮地檢署聯絡家屬。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，當時有為49位罹難者建檔造冊，也有留下家屬聯絡方式。經法醫採集遺骸DNA 後，若身分比對出來，地檢署會主動聯絡家屬指認，是否要領回或直接處理掉，以被害人家屬的意願為主。現在比較擔心事故過了2年多，會聯繫不上家屬，不過地檢署仍會努力連絡上。

鄭文燦昨開檢討會，行政院秘書長李孟諺、政委羅秉成、吳澤成等人和交通部、台鐵局、運安會、法務部、衛福部和內政部 等單位官員都到場。

據了解，台鐵局官員昨在檢討會上指出，檢警發還車廂後，行政院前院長蘇貞昌去年2月接見家屬，其中1大訴求就是原狀保留事故車廂，台鐵考量法院還在審理，運安會續調查，因此車廂需要保存維持現況，直到第7、第8車廂到富岡機廠，都沒動也沒清。

官員坦言，當時並未想到車上還有骨骸，只是希望證據保留，維持現狀，但此事卻有疏漏，未來會檢討重大事故車廂，必須要有清車的作業規定，並會同各單位清點。

但運安會官員反駁，當時派遣18名人員進入事故車廂調查，以拍攝記錄車廂受損，逃生設備使用情形、尋找記錄器內容等為主，不會翻動其他物品，且每次都會會同台鐵等相關人員進入，最後一次進入車廂是2021年4月27日，後續留給台鐵處理。

運安會官員指出，所有參與人員包含台鐵局，對調查事證都可以提出質疑 ，事證保留到調查作業結束，期間不會影響其他單位作業，比如說「清理車廂」， 且相關調查人員均可持續進入車廂進入作業。

羅秉成認為，從來沒有封存兩字，保留意思不是不用清，台鐵有很大誤解，也不要說是蘇院長如何指示原狀保留，保留是指車廂保留下，不是什麼東西都要保留，車廂本就該清理。

鄭文燦在會中裁示，不是要把責任推給誰，但確實有疏失，車廂交給台鐵一定要清理，檢警和運安會也要參加，未來移交車廂保管，應該邀檢警、運安會和家屬代表和專家等做最後清理，避免有遺漏，確定沒問題，再將事故車廂現況保留。