蔡英文出訪史瓦帝尼 史國傳統舞蹈迎賓儀式盛大

中華民國總統蔡英文（右）抵達史瓦帝尼，隨即前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，與國王恩史瓦帝三世（Mswati III，左）會面。（中央社）

中華民國 總統蔡英文 率團出訪非洲友邦史瓦帝尼進行國事訪問，專機於當地時間5日下午抵達恩史瓦帝三世國際機場，史國以傳統舞蹈迎賓，來自南部非洲的僑胞們，揮舞著小國旗在機場迎接蔡英文訪團。

蔡英文率團5日至8日赴非洲友邦史瓦帝尼進行4天國事訪問，此為蔡英文繼2018年後、第2度造訪史瓦帝尼，此行名為「邦誼同慶合作永續」，蔡總統強調此行主要目標是深化兩國合作關係。

專機在史國當地時間下午4時抵達恩史瓦帝三世國際機場，中華民國駐史國大使梁洪昇、史國禮賓司長Swazi Patrick Dlamini登機歡迎蔡英文及其訪團成員；史國總理戴克禮則在機場迎機梯迎接，蔡英文下機踏上紅地毯，接受儀隊禮兵致歡迎禮，場面盛大。

歡迎儀式包括當地傳統迎賓舞蹈，蔡英文觀看舞者充滿力與美的表演，頻頻點頭；許多遠道而來的僑胞則揮舞小國旗到場接機，蔡英文開心地逐一與僑胞握手致意。

蔡英文抵達史瓦帝尼後，將與國王恩史瓦帝三世（Mswati III）進行兩國元首雙邊會談及共同見證合作文件簽署儀式，見證簽署文件包括「婦女微額貸款循環基金備忘錄」、「高雄市與姆巴巴內市締盟協定」、「海外工程公司與史國石油公司工程總承包合約」等，隨後參加僑宴。

中華民國總統蔡英文（左）抵達友邦史瓦帝尼，隨即前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，與國王恩史瓦帝三世（Mswati III，右）會面，兩國元首將進行會談及共同見證合作文件簽署儀式。（中央社）

隨同蔡英文出訪的成員包括外交部次長李淳、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花及民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲與民眾黨立委邱臣遠等人外，藝人邰智源也是訪團成員之一，意外成為訪團亮點。

邰智源受訪時表示，為了拍攝網路節目的「一日幕僚」系列，需要近距離採訪總統幕僚，剛好碰上蔡英文有出訪的機會，利用難得機會近距離觀察幕僚與總統互動的過程，也祝福這次蔡英文出訪一切順利。

此外，來自非洲11個國家多位政要，透過聯合聲明及致函等方式，對蔡英文再度出訪非洲表達歡迎，李淳在專機上與媒體談話表示，反映外交部與台灣整體努力，與非洲國家關係愈來愈近，而鞏固邦交 是重點工作之外，提升與價值觀相同國家的外交關係，也是外交重要任務之一。

對於史瓦帝尼是台灣在非洲最後友邦的看法，李淳指出，中國覬覦台灣的邦交國是每天的事情，在前線的外交人員花很大功夫面對壓力，有時成功、有時失敗；對方可以用的工具太多，但台灣就是用最大的努力來確保邦交。

李淳強調，外交空間不是只有從邦交角度來看，非洲有11個國家、80位政要用各種形式歡迎蔡英文，這已反映台灣雖與多數非洲國家無正式邦交關係，但外交上和經濟上的互動卻越來越升溫，台灣民眾可以相信，在蔡總統領導下，默默做的各種外交經營，會適時反映出來。

至於蔡英文卸任前，是否尋求與歐洲國家的關係有所突破，李淳說，目前沒聽聞相關消息，但蔡英文拚外交未必要去當地，她每天都在接見來自全世界各地的訪賓。